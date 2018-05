Kateb Yacine et les massacres de Sétif, Guelma et Kherrata : traumatisme et révélation

S'il en est un témoin privilégié des massacres du 8 mai 1945, c'est bien l'écrivain Kateb Yacine qui, alors en 3e au lycée Albertini (actuellement Mohamed Kerouani) de Sétif, a participé aux manifestations et a même été arrêté et détenu deux mois durant. Ce profond traumatisme sera d'ailleurs à l'origine d'une découverte qui donnera tout son sens à la vie du natif de Constantine : l'écriture.

Dans le long métrage de René Vautier, «Déjà le sang de mai ensemençait novembre» (1987), l'auteur de Nedjma revient, deux ans avant sa disparition, sur ce tragique évènement : «Il régnait, durant ces années, une misère extrême, les épidémies se multipliaient, les gens allaient au cimetière plusieurs fois par jour, on mourrait par familles entières. Et puis, il y a eu l'annonce d'une victoire qui devait se concrétiser par un changement, d'où une grande espérance, celle de voir l'Algérie se libérer en même temps que la France, et établir avec elle des liens autres que ceux coloniaux». Ce mardi-là, jour de marché à Sétif, le jeune interne —sa famille était installée à Bougaâ, à une cinquantaine de kilomètres de la ville— avait été autorisé à sortir car c'était jour de fête pour les Français : «Il y avait les cloches qui sonnaient et même des officiers qui buvaient du champagne sur les trottoirs. Cependant, cette atmosphère a rapidement changé, parce qu'il y avait un défilé imposant des Algériens, auquel a pris spontanément part une immense foule, avec devant des scouts et des étudiants, dont certains de mes camarades qui m'ont fait signe de les rejoindre». L'horreur guettait pourtant les manifestants quelques mètres plus loin. Kateb raconte : «Nous avions juste fait quelques pas, mais il y a eu des coups de feu, le cortège a reflué, des enfants écrasés, et puis c'était la panique. J'ai pris la décision de rentrer chez moi, et l'armée est arrivée. Il y a eu des scènes de viol, mais ça, je l'ai su qu’après. Le 13 mai, on est venu me chercher à la maison, et j'ai été conduit à la gendarmerie, ensuite à Sétif, au camp d'artillerie, où nous étions près de 6.000 prisonniers. J'étais jeune, j'avais 15 ans, mais il y en avait de plus jeunes que moi, des gosses de 12 ans qui avaient été ramassés. Par la suite, on a commencé à avoir des nouvelles, j'étais à Sétif, mais une grande partie de ma famille était à Guelma, et j'ai appris que les massacres étaient extraordinairement sauvages. Ils voulaient vraiment nous anéantir. Ils voulaient atteindre avant tout la jeunesse algérienne, cette jeunesse qui levait la tête».

L'écrivain se remémore particulièrement certaines atrocités commises par des civils de la part desquels il n'aurait jamais soupçonné autant d'acharnement : « Il est vrai qu'il y avait de la haine des deux côtés, mais je crois qu'elle existait le plus du côté des colons : un greffier et ses 9 enfants ont été aspergés d'essence et brûlés vifs à Kherrata. Il y a aussi un parent à moi et son épouse enceinte qui ont été abattus sans états d'âme». Et de conclure : «Ce qui s'est passé ce jour-là, on pourrait l'appeler ‘les illusions perdues’. Nous avions perdu l'illusion que nous pouvions avoir l'indépendance octroyée d'en haut, comme un cadeau des Français de gauche, et les colonialistes ont aussi perdu au moins une illusion, parce qu'ils pensaient que par ce grand massacre, ils auraient la paix pendant 10 ans. Mais quelle paix?»

La journée du 8 mai 1945 sera au cœur du roman Nedjma, paru en 1956. Pour la raconter, Kateb fait appel à deux narrateurs, Lakhdar et Mustapha, qui revivent le même événement tragique, comme pour insister sur la férocité de la répression de l'armée française. Dans un entretien accordé à Révolution africaine en 1963, il déclare : «Lorsque je suis sorti de prison, j'avais une vision du peuple. Ces gens que je n'avais jamais remarqués alors que je passais tous les jours devant eux…quand nous avons eu les mêmes tortures, les mêmes chocs, j'ai commencé vraiment à les connaître».

À sa sortie de prison, Kateb découvre également une mère qui, le croyant mort, avait totalement perdu la raison…

Issam Boulksibat