Exposition d’un peintre vietnamien : L’art et l’amitié

Dans le cadre de la 51e Foire internationale d’Alger (FIA), le peintre vietnamien Nguyen Minh Son a exposé, les 13 et 14 mai, 15 tableaux à la Galerie Baya du palais de la Culture Moufdi-Zakaria à Alger.

Dans une interview accordée à El Moudjahid, l’artiste nous a dit qu’à travers ces peintures à l’huile représentant le charme de Hanoï et des villages ruraux de son pays, il essaye de restituer toute la beauté et la délicatesse de la nature, ainsi que les beaux paysages connus dans le monde, tels que le vieux quartier de Hôi An, la baie d’Ha Long, le lac de l’Epée restituée, des villages du Bac Bô… Après avoir rappelé que cette exposition s’inscrit dans le cadre du programme d’échanges culturels Vietnam – Algérie, Nguyen Minh Son a ajouté qu’il avait déjà participé à des Salons internationaux, entre autres aux États-Unis, en Angleterre et à Singapour. Se réjouissant de sa visite en Algérie, il affirme que ce vernissage est une bonne opportunité pour promouvoir les échanges culturels entre l’Algérie et le Vietnam, déjà unis par des liens d’amitié historiques, tous deux ayant connu les affres du colonialisme barbare, tout en renforçant la coopération entre les deux pays. Il convient de rappeler que l’ambassadeur Pham Quôc Tru avait souligné, récemment, que c’était la première fois que l’ambassade du Vietnam en Algérie, en coordination avec les ministères vietnamien des Affaires étrangères et algérien de la Culture, organisait une exposition d’un peintre vietnamien.

L’objectif était de présenter à la population algérienne, la peinture vietnamienne, en particulier la peinture contemporaine, à travers des œuvres illustrant des paysages si familiers et typiques du Vietnam, comme des régions montagneuses, des villages, la mer, des rues, des maisons, des rizières, etc.

Hichem Hamza