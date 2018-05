Journée internationale du vivre-ensemble en paix : démonstrations sportives et artistiques

Le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) a célébré, à la promenade des Sablettes à Alger, la Journée internationale du vivre-ensemble en paix, coïncidant avec le 16 mai de chaque année, adoptée à l’unanimité par les pays membres de l’Organisation des Nations unies (ONU), à l’initiative de l’Algérie, à travers l’organisation d’une manifestation englobant des démonstrations sportives et artistiques, ainsi que différentes activités juvéniles.

Le coup d’envoi de cette manifestation a été donné par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, le ministre de la Communication, Djamel Kaouane, la ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, Fatma- Zohra Zerouati, le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Mohamed Mebarki, et le wali d’Alger, Abdelkader Zoukh. Les ministres ont reçu des explications sur les démonstrations sportives présentées par les benjamins et les cadets des différentes disciplines de combat. Accompagnés du wali d’Alger, les ministres ont procédé à l’inauguration d’une stèle à l’occasion de cette journée internationale, outre la plantation de «l’olivier de la paix» au niveau de la promenade des Sablettes. M. Hattab a indiqué dans son allocution prononcée à cette occasion que «cette journée renferme un sens profond et des objectifs visant à intensifier les efforts pour la paix, le pardon, l’intégration, la compréhension et la fraternité». Organisée par le ministère de la Jeunesse et des Sports, sous le haut patronage du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, cette cérémonie a vu la participation des directions de la jeunesse et des sports des wilayas d’Alger, de Tipasa, de Blida, de Boumerdès et de Tizi Ouzou outre un groupe musical composé d’enfants âgés entre 10 et 12 ans qui ont interprété des chants nationaux. Un court-métrage sur la transition de l’Algérie de la réconciliation et de la paix nationales à la paix mondiale comportant des discours prononcés par le Président Bouteflika à l’occasion de la réconciliation nationale, a été présenté durant cette cérémonie.