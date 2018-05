Tizi Ouzou Des mesures de sécurité

Sur le plan sécuritaire, la Sûreté de Wilaya de Tizi-Ouzou (SWTO) a, a l’occasion du mois sacré de Ramadhan, mis en place un dispositif de sécurité pour parer à toute forme d’atteinte à la sécurité et la tranquillité des personnes, ont annoncé hier des responsables de cette institution de sécurité dans une conférence de presse. D’ores et déjà, des mesures sont prises sur le terrain pour assurer la sécurité des citoyens tant la journée qu’en soirée. Ainsi, entre autres mesures prises dans ce sens, les conférenciers ont cité le déploiement des forces de police de manière à couvrir en permanence l’ensemble des secteurs, et assurer les besoins de sécurité sur le terrain, la prévention des actes de délinquance par la multiplication des patrouilles pédestres et motorisées et la sécurisation des lieux de regroupement du public, avec une attention particulière qui sera accordée aux marchés, stations de voyageurs, les soirées culturelles et les lieux de culte.

Ce plan de sécurisation de la ville et les autres localités de la wilaya de Tizi-Ouzou en ce mois de ramadhan prévoit la mise en place d’un dispositif de régulation du trafic automobile avec pour objectif de sensibiliser les usagers de la route et lutter contre les infractions génératrices d’accidents qui sont souvent enregistrés à l’approche de l’heure de la rupture du jeûne.

Bel Adrar/Aps