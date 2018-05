Mascara : Frénésie d’achats

Durant ces premiers jours du mois sacré de ramadhan, l'ambiance bat son plein à Mascara. les marchés sont pris d'assaut. Rien d'étonnant en cela quand on sait que ce mois de jeûne, pour un grand nombre de ménages, rime avec dépenses. Aussi, les marchés germent comme des champignons au sein de toutes les localités de la région de Béni-Chougrane. Il suffit de faire un tour sur les différentes placettes et rues marchandes pour se rendre compte de l’ambiance qui prévaut avant ce mois sacré de ramadhan. Les préparatifs pour ce mois, c'est aussi le branle-bas général observé niveau des marchands de vêtements. les familles anticipent pour faire plaisir à leurs enfants pour la fête de l’aïd. Sachant que nous ne sommes qu'à quelques heures de la date buttoir de l'événement tant attendu, on peut imaginer les désagréments qui s'annoncent pour certains clients. C'est sans doute en connaissance de cause que beaucoup de femmes préfèrent se tourner vers les grands magasins où on trouve du prêt-à-porter qui viennent des pays voisins et à moindre coût. En toute évidence, les différents sites aménagés pour la circonstance qu'on trouve un peu partout dans la ville et ses environs ne désemplissent guère.

On y trouve toutes sortes d'effets vestimentaires prêt-à-porter, pour femme, homme et enfant, et pour toutes les bourses. L'avantage du prêt-à-porter, comme l'explique Mme Melha, une vendeuse qui a ouvert une nouvelle boutique à Tighennif, c'est que tu peux le porter aussitôt avant ou après achat pour le tester et obtenir changement en cas de non-satisfaction. «Même, le lendemain, on peut le reprendre si ça ne répond pas aux attentes du client. Nous vendons divers articles accessibles à toutes les bourses et nous espérons pouvoir tout vendre», confie la commerçante. Une dame, accompagnée de deux de ses enfants, affirme qu'elle a toujours acheté les habits de fête de la famille au niveau de ces lieux.

Ces foires, selon les habitués, présentent l'avantage de permettre aux clients de choisir leurs habits selon leur goût et en toute tranquillité. «Comme tu le vois, mes enfants se sont déjà rués sur des habits qui leur plaisent, donc il suffit seulement que je marchande avec le vendeur pour avoir la paix», a-t-elle dit.

A. Ghomchi