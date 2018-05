Approvisionnement du marché : Un dispositif spécifique

La protection du pouvoir d’achat du consommateur est une mission relevant des pouvoirs publics, qui disposent pour ce faire de toute une palette d’instruments de régulation autres que la voie sommaire de fixation directe du prix des produits. C’est dans ce cadre qu’un dispositif spécifique a été élaboré et porte sur le Suivi de l’approvisionnement du marché. «Au niveau central, un comité mixte de suivi et de facilitation de l’approvisionnement du marché en produits de large consommation et une cellule de veille et d’alerte précoce pour les produits sensibles ont été mis en place. Celui-ci a programmé une série de réunions auxquelles sont conviés les organismes de régulation et les intervenants publics et privés dans les filières concernées. Il ressort des différentes réunions que des dispositions ont été prises par chacune des filières pour que le marché soit approvisionné d’une manière régulière, et en cas de perturbation ou de dysfonctionnement du marché, les offices concernés disposés à intervenir pour réguler le marché et il s’agit des filières suivantes : céréales dont les stocks disponibles (intra-muros-navires-contrats en cours d’exécution) sont de l’ordre 11.638.542 quintaux pour le blé dur et 21.091.093 quintaux pour le blé tendre, qui couvriront les besoins jusqu’à la mi-juillet 2018. La filière lait et les produits laitiers, les quantités de poudre de lait prévues sont de l’ordre de 165.434 tonnes et couvriront suffisamment la demande nationale jusqu’au mois de novembre 2018 avec une répartition de 14.450 tonnes/mois destinées pour les 113 laiteries (98 privées et 15 publiques). A cela s’ajoute la quantité supplémentaire de 4.500 tonnes/mois (3.000 T pour les 15 laiteries publiques du groupe GIPLAIT et 1500 T pour les 98 laiteries privées) décidée par Monsieur le Premier Ministre qui vont permettre une grande disponibilité de ce produit sensible. le dispositif de suivi de la production et de la distribution du lait pasteurisé a été mis en place par le ministère du Commerce relatif à l’encadrement des opérations d’approvisionnement du marché en ce produit à travers une feuille de route qui permettra de suivre rigoureusement la destination finale des quantités de lait livrées par région et ce, depuis leur acheminement des laiteries jusqu’à leur livraison aux commerçants détaillants. le marché durant ce mois sera bien approvisionné, en viandes, en grandes quantités de produits importés et de production nationale qui seront commercialisés pour réguler les prix et répondre à la forte demande pendant le mois de Ramadhan. En effet, la groupe public agro-logistique interviendra en cas de besoin par des importations d’appoint en vue de réguler le marché des viandes rouges. Ainsi, le programme d’importation de 50.000 tonnes de viande rouge devrait permettre d’éviter l’augmentation des prix et la spéculation. A cet effet, des quantités seront mises sur le marché par les opérateurs affiliés aux associations professionnelles (INALCA et ANIVEP) qui ont bénéficié au titre du 1er trimestre 2018 de dérogations sanitaires pour l’importation de 18.106 tonnes de viandes bovines congelées et de 3.310 tonnes de viandes bovines fraîches. A cela s’ajoute les stocks de 3.000 Tonnes de poulet (congelé et frais pour la découpe) prévus par le groupe ONILEV (Office National interprofessionnel des Légumes et Viandes) pour être commercialisés au mois de Ramadan à travers l’ouverture de points de ventes répartis sur le territoire national.

F. Larbi