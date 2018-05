Limonade, soda, jus… : Ces consommations dangereuses du ramadhan

L’algérien consomme près de 57,4 litres de boissons par an, dont 22,2 litres pour les boissons gazeuses. Des limonades, boissons plates, jus de fruits et nectars, bières et alcools, une multitude de boissons dont la consommation double en ce mois du ramadhan. En Algérie, le marché des boissons gazeuses et jus de fruits est alimenté par des producteurs illégaux, déplore l’Association des producteurs algériens de boissons (APAB). Ces contrefacteurs interviennent dans la production de jus de fruits et de boissons gazeuses sans aucun respect des normes d’hygiène. Nombre de faux producteurs ne se gênent pas d’utiliser additifs, colorants et autres composants nocifs pour la santé. A titre d’exemple, on évoque l’utilisation du sulfate et de l’aspartame dans la confection de boissons, à défaut de sucre ordinairement utilisé dans la production de certaines boissons, ou aussi l’utilisation des gaz non alimentaires dans la production des boissons gazeuses. Du coup, «beaucoup de commerçants sont en train de vendre des maladies». Selon la Fédération algérienne des consommateurs, 10% de producteurs de boissons gazeuses et de jus de fruits activent en clandestinité et ne possèdent pas de registre du commerce. Ces producteurs constituent un danger permanent pour les consommateurs, car ils utilisent des produits cancérigènes dans la composition des boissons, qu’ils mettent sur le marché, sans passer par les laboratoires de contrôle de la qualité. «Si ces produits passent par les services de contrôle, toutes les quantités de ces boissons seront saisies et détruites». la boisson produite localement est encore loin des standards internationaux à l’exception de quelques marques où le taux du sucre est normal. Selon les résultats d’étude menée par l’association El Aman, la diminution graduelle du sucre est la manière la plus sûre pour habituer le consommateur peu à peu sans qu’il se rende compte.

«Les pays ayant baissé le taux de sucre sans suivre cette démarche ont échoué dans leur initiative, c’est pour cette raison que les experts en nutrition nous ont conseillé de procéder par étapes, ce qui a déjà donné un résultat positif», a-t-il expliqué. La mise en place d’un cadre réglementaire et la multiplication des structures de contrôle sont vivement recommandés pour mettre fin à cette situation.

F. L.