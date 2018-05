Protection du consommateur : Des SMS et un numéro vert pour appeler à la vigilance

«N’achetez pas les denrées alimentaires mises sur le marché dans des emballages ouverts, déformés ou abîmés», lit-on dans des SMS envoyés par les services du ministère du Commerce aux abonnés de la téléphonie mobile, les invitant ainsi à rester vigilants face aux déviations de certains commerçants en ce mois béni où tout se vend et tout s’achète.

Un appel à la vigilance en cette veille du ramadhan où toutes les envies, celles du ventre et celles… du gain facile sont permises et surtout tolérées. Une sensibilisation et une invitation des citoyens à rester alertés sur les déviations de certains commerçants en ce mois sacré où tout se vend et tout s’achète. Il suffit d’installer des étals de fortune ou d’exposer sa marchandise dans des paniers à même le trottoir pour venir allonger la longue liste de commerçants. En effet, chaque mois de Ramadhan, les vendeurs occasionnels fourmillent dans tous les marchés de la capitale et des autres villes du pays. Alignés souvent côte à côte, les «nouveaux» commerçants proposent divers produits dont ils vantent la qualité en vous suppliant d’en acheter. La qualité et les conditions d’hygiène ?

On s’en fout, c’est le mois de carême. Tout est permis et tout est excusé. Y compris le commerce informel qui prend des proportions très importantes et visibles. le pire c’est que la majorité des consommateurs qui, dans un geste de générosité, préfèrent acheter chez des enfants en croyant qu’ils sont là pour aider leur famille alors que ce n’est pas toujours le cas. En effet souvent ces derniers sont utilisés par des revendeurs sans scrupules qui, en plus d’écouler une marchandise pas très saine, exploitent des enfants pour réaliser le plus gros gain possible. Pour ce qui du contrôle et de la protection du consommateur durant le mois du ramadhan, le ministère a lancé un appel à la vigilance des consommateurs via des SMS, car ces produits vendus anarchiquement moins chers sont potentiellement dangereux pour la santé. Cette action a pour objectif la protection de la population contre les effets néfastes de ces produits sur la santé : risques d’intoxications alimentaires et d’empoisonnement. Le ministère du Commerce a mis au point un programme de contrôle intense qui s'appuie essentiellement sur le renforcement des outils de contrôle en termes de qualité, de prix et d'approvisionnement régulier des marchés. Le département du commerce a ainsi entamé dès le mois d'avril dernier la préparation d'un programme exclusif de contrôle des opérations de production et d'importation dans le but d'imposer le respect strict des critères d'hygiène, de sécurité et de conformité notamment pour ce qui est des produits de l'agroalimentaire.

Un numéro vert a été, par ailleurs, mis à la disposition des citoyens pour soumettre leurs plaintes et remarques en temps réel, en vue d’une intervention efficace contre les dépassements.

Le numéro vert (1020) a été lancé par le ministère du Commerce au mois d’avril 2017, pour permettre aux citoyens de signaler les dépassements commis par les commerçants en ce qui concerne les produits de large consommation et les pratiques portant atteinte à la santé du consommateur. Lancé dans le cadre du contrôle des pratiques commerciales, la lutte contre la spéculation, le contrôle de la conformité des marchandises et la répression des fraudes, ce numéro vert central a été généralisé à l’ensemble des wilayas du pays. Par ailleurs, un système de suivi et de traitement des requêtes existe depuis l’année 2015 qui permet de rester à l’écoute des citoyens et des opérateurs économiques et répondre ainsi à leurs doléances en matière de suivi des prix en temps réel qui permet d’anticiper toute hausse sensible et prendre les mesures nécessaires, le cas échéant. «Ce dispositif consiste en un suivi quotidien et en temps réel des prix pratiqués dans les marchés de gros et de détail. Ce suivi se fera par l’organisation au sein de chaque wilaya, de «brigades permanentes pour le relevé des prix. Les données collectées concernant les prix des produits de large consommation, notamment les fruits, légumes et viandes, seront entrées le jour-même dans une application qui centralisera les informations au niveau de chaque wilaya et au niveau national. Celle-ci permettra de suivre les prix pratiqués en temps réel et de détecter toute hausse de ceux-ci et permettre dans ce cas, aux services chargés du contrôle, d’intervenir et d’engager une enquête et pourront même ordonner des déstockages dans le cas de rétention de stocks pour rétablir la situation dans le marché», nous dira M. Aït Abderrahmane Abdelaziz, DG de la Régulation et de l’Organisation des Activités au ministère du commerce.

Farida Larbi