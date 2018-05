Ramadhan 1439 : Qu’est-ce que le jeûne ?

Par : Cheikh Mohamed Ibn Salih El-Othaymine

La louange appartient à Allah, nous Le louons, implorons de Lui aide, sollicitons de Lui rémission, à Lui nous adressons nos repentances, et en Lui nous cherchons refuge contre le mal de nous-mêmes et contre le mal de nos œuvres. Celui qui est guidé par Allah n’a pas d’égarement et celui qui est égaré par Lui n’a pas de guide. J’atteste qu’il n’y a de Dieu qu’Allah, Seul et Unique, nul associé à Lui, et j’atteste que Mohamed est le serviteur d’Allah et son messager, que la bénédiction et le salut d’Allah soient sur lui ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ceux qui les suivent fidèlement jusqu’au jour de la rétribution.

A l’occasion du mois béni du Ramadhan, nous avons le plaisir de présenter les traités suivants à nos frères et sœurs musulmans, nous prions Allah l’Exalté au glorieux visage d’accepter cette action totalement désintéressée et loyale, ne visant que la pleine satisfaction d’Allah et ne cherchant qu’à bien servir nos frères et sœurs en mettant à leur portée ces traités qui consistent en les chapitres suivants :



La prescription du jeûne



Le jeûne du mois de Ramadan représente une obligation prescrite par Allah dans le Coran, et dans la Sunna —tradition du Messager d’Allah (que la paix et le salut d’Allah soient sur lui)— et par l’accord et le consensus de tous les musulmans. Cette prescription est édictée par les versets coraniques suivants :

« Ô les croyants ! On vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété, pendant un nombre déterminé de jours. Quiconque d'entre vous est malade ou en voyage, devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter (qu'avec grande difficulté), il y a une compensation: nourrir un pauvre. Et si quelqu'un fait plus de son propre gré, c'est pour lui ; mais il est mieux pour vous de jeûner; si vous saviez ! (Ces jours sont) le mois de Ramadhan au cours duquel le Coran a été révélé comme guide pour les gens, et preuves claires de la bonne direction et du discernement. Donc quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne ! Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Allah veut pour vous la facilité, Il ne veut pas la difficulté pour vous, afin que vous en complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidés, et afin que vous soyez reconnaissants !»

Sourate 2 : 'La vache' versets 183 à 185



L’obligation de faire le jeûne de Ramadan a été établie par le consensus de tous les musulmans, alors si un musulman nie ou rejette cette obligation de faire le jeûne du Ramadan, il est considéré mécréant et apostat que l’on doit faire se repentir. Le jeûne du mois de Ramadan est une obligation à chaque personne musulmane adulte douée de raison, il a été prescrit la deuxième année après l’émigration du Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, qui jeûna neuf fois le mois de Ramadan pendant la durée de sa vie. Le mécréant n’est pas tenu de jeûner, jusqu'à ce qu’il décide d’embrasser l’Islam. De même, les impubères ne sont pas tenus de jeûner, tant que le garçon n’a pas de souillures nocturnes et que la fille n’a pas ses règles, c’est la puberté en complétant la quinzième année d’âge qui entraîne pour eux l’obligation d’accomplir le jeûne. Mais on doit encourager les impubères à jeûner pour qu’ils puissent s’y habituer. Les personnes qui ne sont pas saines d’esprit, les handicapés mentaux, et les personnes très âgées dont le comportement est dénué de sens ne sont tenus ni du jeûne, ni à la compensation.



Les faveurs et les bénéfices du jeûne



S’agissant des faveurs et des bénéfices du jeûne, il faut savoir que l’un des attributs d’Allah l’Exalté est : (Le Sage).



Le Sage est celui à qui sont attribuées la sagesse, l’expérience, et la qualité de créer parfaitement des choses dans le temps et aux endroits propres. Puisque cet attribut est l’un des attributs d’Allah l’Exalté, alors il doit y avoir une bonne raison derrière chaque création, règle ou loi qu’Allah a prescrite à ses serviteurs. Soit que nous percevions ou non cette raison. Alors, le jeûne qu’Allah a prescrit à ses serviteurs, marque une grande sagesse et a beaucoup de mérites et de bénéfices tels que :

1) Le jeûne se présente avant tout comme acte d’adoration et d’obéissance à Allah, comme un engagement basé sur l’amour d’Allah et en faisant tous les efforts pour gagner Son plaisir, et comme une reconnaissance que c’est seulement par Ses bontés que nous sommes capables de vivre notre existence et trouver notre subsistance. Cet engagement est basé sur la capacité de la personne à l’abstinence et à renoncer à la satisfaction de ses désirs naturels de manger et de s’accoupler, en honorant et plaçant hautement l’obéissance à Allah et Sa satisfaction sur ses plaisirs, en faisant une démonstration par laquelle il montre sa préférence du bien dans la demeure future au bien en ce monde.

2) Le jeûne présente une expérience pratique d’où le croyant accroît sa piété et sa dévotion à Allah en l'évoquant sans cesse. Allah l’Exalté dit :

« O vous qui avez cru ! On vous a prescrit le jeûne comme on l’a prescrit à vos prédécesseurs. Peut-être serez-vous pieux ! »

Sourate 2 : 'La vache' verset 183



Il est fait obligation au jeûneur musulman, à faire preuve de piété et de crainte d’Allah l’Exalté, et ceci en observant bien Ses ordres et en s’abstenant de violer Ses interdictions. Le jeûne n’est pas destiné seulement à ce que l’on renonce à la nourriture licite, à la boisson licite, et au sexe licite, en vérité il est destiné aux autres vertus. Il convient que le jeûneur tienne sa langue et surveille ses gestes.

Fausseté en parole signifie : chaque parole ou déclaration qui est fausse, comme dire un mensonge, médisance, lancer des insultes et toute autre parole qui est interdite. Fausseté en action signifie : chaque acte qui est faux, comme l’agression contre les gens, malhonnête, déception, tromperie, assaut, vol, écouter des chansons qui sont obscènes. La mauvaise conduite, signifie : n’importe quelle déviation de la bonne conduite et direction. Si le jeûneur se soumet aux règles du jeûne à la lumière et conformément à l’esprit du verset coranique et du hadith prophétique précédemment mentionné, alors le Jeûne peut-être considéré utile et avantageux spirituellement, moralement, et psychologiquement.

3) Le jeûne promeut l’esprit de reconnaissance et la gratitude des riches envers Allah, car c’est par Sa grâce seulement, qu’on peut avoir la capacité de jouir et de savourer les luxes de la nourriture licite, la boisson licite, et du sexe licite. Le jeûne promeut l’esprit de sympathie des riches envers les pauvres, et fournit une chance plus favorable pour les aider dans une atmosphère de fraternité.

4) Le jeûne éduque le croyant, forme son esprit, développe ses aptitudes intellectuelles, physiques, son sens moral, sa sincérité et sa fidélité. Cette éducation est basée entièrement sur la maîtrise de soi, le contrôle et la guidée de soi vers son objectif principal à réaliser la prospérité et le bonheur dans cette vie et dans la vie future. Le jeûne enseigne la discipline de soi et renforce la capacité du croyant à maîtriser ses besoins et ses désirs, plutôt que d’être réduit à l’esclavage par ceux-ci.

5) Le jeûne apporte au croyant des bénéfices relatifs au plan de la santé, tel que l’élimination, du sang, des matières grasses qui nuisent à la santé, l’aide à soigner quelques unes de maladies intestinales et troubles d’estomac, et permet à l’estomac une période de repos pendant laquelle il se débarrasse de toutes subsistances qui sont nuisibles à la santé et de toutes les matières non désirables.