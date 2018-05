Librairie Chaïb-Dzaïr de l’ANEP : Riche débat

A l’occasion de la proclamation de la journée du 16 mai, journée internationale du Vivre ensemble en paix, la librairie Chaïb Dzaïr de l’ANEP a organisé mardi dernier, une rencontre-débat pour célébrer cet acquis de paix et de tolérance.

Leader de la promotion de la paix et de la réconciliation dans le monde, l’Algérie a joué un rôle prépondérant quant à l’arrêt d’hostilités entre plusieurs pays et communautés.

La consécration au niveau mondial de la journée internationale du Vivre ensemble en paix est le fruit d’une initiative algérienne, puisée de sa propre expérience et tendant à la promotion de la culture de la paix et de la réconciliation nationale. L’institution de cette journée du Vivre ensemble en paix reflète la réussite du travail accompli par la diplomatie algérienne qui a obtenu l’adhésion de l’ensemble des pays, initiée par le cheikh Khaled Bentounès, de la confrérie El Alawiya de Mostaganem.

Le modérateur des débats de ce sympathique café-littéraire Sid-Ali Sekhri, ainsi que l’auteur Mohamed Balhi, ont enrichi le débat autour de cette thématique en donnant la parole à une panoplie de professeurs et auteurs, fidèles participants de cet espace culturel qui contribue à l’épanouissement de la culture et de la littérature depuis deux ans, à raison de deux à trois rencontres par semaines.

L’objectif de cette journée du vivre ensemble en paix est une mobilisation continue des efforts déployés par la communauté internationale en faveur de la paix, de la tolérance, de l’inclusion, de la compréhension et de la fraternité.

Kader Bentounès