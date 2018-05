Alger proclamée capitale du vivre ensemble en paix : émission d’un timbre-poste

Un timbre-poste a été émis hier à l'occasion de la Journée internationale du Vivre ensemble en paix, indique un communiqué du ministère ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique. L'émission de ce timbre poste «reflète les efforts déployés par l'Algérie en faveur des valeurs universelles de paix et de tolérance». Il est à rappeler que l'Assemblée générale des Nations unies et à l'initiative de l'Algérie, a adopté par consensus à l'unanimité des 193 Etats membres, le 8 décembre 2017, la résolution 72/130 proclamant le 16 mai de chaque année «Journée internationale du vivre ensemble en paix».

A cette occasion, la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Houda-Imane Faraoun, a pris part, hier, à la cérémonie célébrant cette journée, organisée par le ministère des Affaires étrangères.