Education nationale : Ancrer la résilience du peuple autour de ses dirigeants

La cohésion nationale, l’unité du pays et son intégrité territoriale, sont des acquis très chers à consolider impérativement. Pour ce faire, le ministère de l’Education a décidé d’ancrer la résilience du peuple algérien, mobilisé autour de ses dirigeants politiques et ses forces de sécurité, depuis l’Emir Abdelkader au Président Abdelaziz Bouteflika. L’annonce a été faite, hier, par la ministre, Nouria Benghabrit de l’Education nationale qui a précisé que ces valeurs seront enseignées «elles constitueront un puissant levier pour le renforcement du tissu de la nation».

Dans son allocution à l’ouverture du colloque sur «la culture de la paix et du vivre ensemble vue par l’Emir Abdelkader al-Djazâiri », elle a indiqué que «les Nations unies ont accepté à l’unanimité de faire de la journée du 16 mai, une journée internationale de Vivre ensemble en paix, à l’initiative de l’Association internationale soufie Alawiyya, présidée par Cheikh Khaled Bentounès, avec l’appui du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika». «Cette proposition ­—portée par une personnalité mais aussi soutenue par un pays ayant une histoire de résistance et d’effort— en vue d’instituer une culture de vivre ensemble, de paix et de stabilité, a bien mérité d’être reconnue » a encore ajouté Mme Benghabrit, qui a exprimé sa fierté et celle des pouvoirs publics du fait qu’une chaire à l’Unesco porte le nom de l’Emir Abdelkader.

Elle mettra aussi en relief l’expérience algérienne, qui s’appuie notamment sur la période de résistance contre le colonialisme, ce qui imprimera, dit-elle, une légitimité forte de cette journée de vivre ensemble, en paix. Évoquant la décennie noire durant laquelle le terrorisme semait mort et désolation, elle dira que la lutte contre ce fléau à mobiliser l’ensemble des forces vives pour instaurer la stabilité et la paix dans le pays». «Ce qui a donné un ancrage réel sociologique et anthropologique à cette culture de paix » a-t-elle expliqué. Mme Benghabrit a fait savoir que, dans le cadre de la célébration du 16 mai, journée internationale du Vivre ensemble en paix, des instructions ont été donnée, à l’effet, d’intégrer cette approche dans les contenus du cursus scolaire, les supports didactiques et les activités scolaires, et ce, pour en faire un puissant levier pour le renforcement du tissu de la nation, la consolidation de la cohésion nationale, l’unité du pays et son intégrité territoriale. Pour la ministre, c’est un effort de formalisation du secteur de l’Education nationale pour préserver ce précieux acquis, porté par la société civile et soutenu par l’Etat algérien dans les arcanes de la relation internationale. «Il doit être porté en permanence par les forces vives de la nation, à faire léguer aux générations futures, dans ses articulations historiques, politiques, culturelles et cultuels les plus significatives» a t- elle appuyé.

Elle fera aussi savoir que l’histoire de l’Algérie sera «présentée comme une expérience nationale à capitaliser et un héritage humain qui mérite d’être partagé avec d’autres pays, dans sa dimension universelle la plus noble». Evoquant la question relative à l’intégration dans le cursus scolaire de la période de la décennie noire, la ministre dira que cette question n’est jamais abordée directement et qu’elle nécessite une réflexion approfondie, du fait que certains algériens, non pas encore fait le deuil, tout en précisant qu’il convient par le biais de la journée de Vivre ensemble en paix de donner une déclinaison davantage détaillé à ce propos.

La ministre a expliqué qu’à la sortie de la crise politique et sécuritaire sanglante qu’a connue l’Algérie, l’objectif était de stabiliser la société par le biais d’une institution sociale structurante comme l’Ecole, ajoutant que ajoutant cela relève d’enjeux d’une population de résistance et d’efforts, depuis environ deux siècles :132 années de colonisation, 60 ans d’indépendance d’efforts et de sacrifices pour le développement global, et quinze années de violence sanglante et désastreuse. De ce fait, dira Mme Benghebrit, de nouvelles perspectives ont émergé, pour l’avenir de l’école algérienne, ayant pour objectif : le bénéfice de faire une approche intégrale de l’action éducative nationale, en somme une entrée par le patrimoine et les référents culturels nationaux. Selon Mme Benghebrit, l’ancrage de la fonction de l’école dans notre société repose sur la traduction pédagogique et scientifique du concept «d’algérianité» contenu dans le référentiel général des programmes.

«Cette algérianité est traduite actuellement et progressivement dans ce que nous appelons le socle commun des références historique et préhistorique, géographique et littéraire nationales, dans toutes les langues : arabe, tamazight, français, anglais» a-t-elle expliqué, précisant que l’Emir Abdelkader sera «convoqué dans le cursus scolaire à la lumière de la diversité de ses facettes : pétri d’algérianité, abreuvé de soufisme maghrébin, ouvert sur les autres cultures et civilisations, projeté dans l’universel. Pour la ministre, l’école algérienne du XXIe siècle ne peut être que l’école de l’Emir Abdelkader et de ses enseignements.

Kamélia Hadjib