Alger proclamée capitale du vivre ensemble en paix : Sérénité et modernité

La wilaya d’Alger a été proclamée officiellement, hier, «Capitale du vivre ensemble en paix», au cours d’une cérémonie organisée au niveau de la place de «la Réconciliation nationale», dans la commune de Sidi M’hamed.

L’événement s’est déroulé sous l’égide du wali, Abdelkader Zoukh et rehaussé par la présence de plusieurs personnalités, de moudjahidine, d’artistes de renom et de représentants de la société civile. M. Zoukh a souligné que le choix du lieu qui a abrité les festivités n’a pas été fortuit.

«La place de la Réconciliation nationale rappelle la tragédie nationale vécu par les Algériens sont l’attachement à l’unité nationale a permis de retrouver la paix et la réconciliation» a-t-il dit. Il enchaîne en qualifiant d’événement historique la célébration de la Journée internationale du «Vivre-ensemble en paix» en consécration de la résolution de l’ONU en date du 8 décembre 2017 suite à la proposition de l’Algérie portant concrétisation de la culture de paix et de coexistence en tant que solution pacifique au règlement des conflits.

«C’est un rêve algérien qui est devenue une résolution internationale» a-t-il indiqué tout en affirmant cette initiative est algérienne et inspirée de l’expérience algérienne en matière de réconciliation nationale dont les piliers ont été instaurés par le Président de la République. Le wali fera remarquer, d’ailleurs, que grâce à cette politique judicieuse du chef de l’Etat «l’Algérie est devenue une référence et un exemple à suivre en matière de sécurité et de stabilité».

De son côté, la déléguée nationale à la Protection de l’enfance, Meriem Cheurfi a insisté sur l’importance d’inculquer aux enfants cette culture de paix. «Il est important d’introduire la culture de paix et de tolérance dans l’enseignement et dans l’éducation de nos enfants en vue de bâtir un monde viable reposant sur la paix, la solidarité et l’harmonie» a-t-elle dit.

D’ailleurs, la charte de la proclamation de la wilaya d’Alger capitale du vivre ensemble en paix» affirme l’engagement des autorités locales à exécuter avec rigueur les dispositions régissant des lois, notamment celle relatives aux principes de la paix et la réconciliation nationale.

Il est question, également d’améliorer le cadre de vie du citoyens pour vivre en sécurité et dans la prospérité la plus absolue, les mesures visant l’amélioration des structures publiques et des réseaux publics à travers la modernisation et la numérisation du secteur des services au profit des citoyens, à l’instar de l’hygiène, les transports, la réhabilitation du tissu urbain et l’aménagement et la restauration des différents sites historiques et archéologiques comme la Casbah et la création des parcs de loisir et de détente et la réhabilitation des jardins et des espaces verts afin d’assurer un climat de vie agréable aux citoyens. La charte prévoie la nécessité d’œuvrer «ensemble» à répandre la culture de la non-violence, du dialogue et de l’entraide comme facteur d’unité et de cohésion sociale. Un riche programme culturel, sportif et intellectuel a été élaboré à cette occasion, outre la présentation de toiles réalisées par des étudiants de l’Ecole supérieure des Beaux-Arts, la plantation d’oliviers, signe de paix pour mettre en exergue les efforts de l’Algérie pour l’instauration de la paix et de la réconciliation.

Aussi, les danseurs du Ballet de l’EPIC Art et Culture ont offert au spectateur venus nombreux, un très beau spectacle, avec les différentes danses populaires algériennes. Le public a pu se délecter de toute la créativité des jeunes troupes qui se sont efforcées à offrir des prestations à la hauteur des attentes du public et de lui faire partager leur passion surtout en cette journée qui symbolise la promotion de la paix.

