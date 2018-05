Tizi Ouzou : Une reconnaissance à l’expérience de l’Algérie

Plusieurs activités ont été organisées, hier, dans la wilaya de Tizi-Ouzou. Le coup d’envoi de ces riches activités a été donné par le wali, Mohamed Bouderbali, à partir de la placette de l’olivier, où il a été procédé à la plantation d’un olivier, symbole de la paix, au lâcher de ballons aux couleurs de l’emblème national par des enfants et la réalisation d’une fresque dédiée à la culture de la paix et de la réconciliation nationale.

Lors de cette cérémonie le wali a d’emblée indiqué que le principe du «vivre ensemble en paix est ancré dans notre société depuis des lustres», soutenant que l’être humain ne peut vivre en marge de la société, d’où la nécessité de mettre en place un certain nombre de règles pour assurer un vivre ensemble dans la paix et la solidarité.Il a également invité les citoyens à inculquer ces principes aux générations futures afin de leur éviter de revivre les expériences douloureuses qu’a endurées notre pays durant la décennie noire.

Le wali a, par ailleurs, précisé que la consécration de cette journée par l’Assemblée générale de l’ONU est une reconnaissance de l’expérience de l’Algérie dans le rétablissement de la paix et l’instauration du principe du Vivre ensemble en paix.

La célébration de l’événement a été marquée aussi par l’organisation de multiples activités sportives, culturelles et éducatives, notamment un cours de sensibilisation et la lecture de la déclaration consacrant cette journée au CEM Mouloud-Feraoun ainsi que des conférences à la maison de la culture Mouloud Mammeri.

Il a également été procédé à la mise en service du centre médico-social au profit des employés des collectivités locales. D'autres activités sont, également, prévues, notamment dans les communes d'Idjeur, Ain Zaouia et Ait Touddert et les villages Stita, Ichardiouen et Ould Ichir où il sera procédé à la baptisation des bibliothèques communales et de salles de lecture.

Bel. Adrar