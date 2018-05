Tissemsilt : Confection d’une fresque géante

L’artiste plasticien Noureddine Ould Rabah a confectionné, à Tissemsilt, une fresque géante symbolisant l’attachement des Algériens à la paix et à la réconciliation nationale. Cet artiste natif de Tissemsilt a réalise cette œuvre sur la clôture de la salle polyvalente de Tissemsilt, à l’occasion de la journée mondiale du Vivre ensemble en paix, dont les festivités ont été présidées par le wali par intérim, Abdelkrim Magherbi.

Dans une déclaration à l’APS, Noureddine Ould Rabah a souligné que cette fresque se veut une expression de l’attachement du peuple algérien à la paix et la stabilité et une contribution artistique à la diffusion de la culture de la paix. Le public présent qui a fort apprécié le message véhiculé par cette fresque prônant paix et réconciliation dans la société.

Le directeur de l’Office des établissements de jeunes (ODEJ), Hadj Ameur Kidoud a annoncé, à l’occasion, la programmation de l’exposition de cette fresque dans les établissements juvéniles de Tissemsilt, Theniet El Had, Bordj Bounaama, Lardjem, Khemisti, Bordj Emir Abdelkader et Lazharia.

La cérémonie de célébration de la journée mondiale du «Vivre ensemble en paix» a été marquée par des activités artistiques et éducatives au lycée «11 décembre», à la maison de la culture Mouloud Kacim Nait Belkacem de Tissemsilt, la plantation d’un olivier à la place 5 juillet au centre-ville, le lancement d’un concours du meilleur dessin d’enfants adhérents aux structures juvéniles et un match de football opposant des anciens joueurs du WAB Tissemsilt et CRB Tissemsilt.