Annaba : Entente et partage

Annaba a célébré hier, dignement l’événement. Fort de la réussite de sa politique de la réconciliation nationale à l’origine du retour de la stabilité et de la paix, mettant fin à la tragédie nationale, l’Algérie ne peut que faire bénéficier son expérience au monde entier pour permettre aux peuples de vivre dans la communion et la diversité sans conflits, ni heurts. Plusieurs activités culturelles et artistiques ont été présidés par le wali, Mohamed Salamani, sur le cours de la révolution. L’université Badji-Mokhtar a été le précurseur concernant la célébration de cette journée en organisant la deuxième édition de la journée de l’étudiant international et en honorant 634 étudiants issus de 32 pays africains et du Moyen-Orient. Ces derniers ont fortement apprécié cette initiative et se sont dits reconnaissants envers l’Algérie et son peuple. L’hommage a été marqué également par l’organisation de représentations culturelles fortement partagées par tous les présents. Vivre ensemble en paix n’est pas un vain mot à Annaba, on le constate quotidiennement avec la présence de Tunisiens qui viennent s’approvisionner en produits alimentaires et en pièces de rechange. Ces derniers estiment qu’à Annaba, il fait bon vivre comme s’ils étaient chez eux. Le même sentiment est relevé chez les migrants africains et syriens qui vaquent à leur occupation en toute tranquillité et quiétude.

L’implication des Annabis dans la célébration de cet événement est une façon de souligner l’importance de vivre ensemble en paix et oublier les souffrances et les affres du terrorisme à l’origine d’énormes dégâts humains et matériels. La coïncidence de cet événement avec le mois de ramadhan, procure plus d’actions de solidarité et d’entraide. Cette journée est venue pour dire au monde entier que la politique de marginalisation, d’exclusion sociale et de radicalisation ne génère que des conflits, parfois fratricides, a estimé un imam.

C’est l’avis également d’un enseignant universitaire qui trouve que l’entente, le partage et la compréhension permettent la cohésion du peuple et des peuples entre eux.

B. Guetmi