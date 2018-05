Bordj Bou-Arréridj : Concrétiser les valeurs de la paix

Bordj Bou Arreridj a connu ces dernières années une dynamique certaine en matière d’investissement grâce à la stabilité du pays et ne pouvait manquer la célébration de la journée mondiale du Vivre en paix ensemble.

Ce principe apporté par le Président de la République en 1999 a permis cette stabilité qui favorise l’investissement mais aussi la paix sociale et l’amélioration des conditions de vie des citoyens. Les habitants de la wilaya ont loué justement la politique du Président de la République qui a permis au pays de panser ses blessures et de soigner son image à l’international. Toute la société civile s’est mobilisée pour saluer l’événement lui-même une initiative de l’Algérie adoptée par l’Assemblée générale de l’ONU.

L’œuvre du Chef de l’Etat reconnue mondialement a été rappelée au cours des différentes activités organisées à l’occasion. La célébration officielle a débuté au jardin situé en face de l’ancien siège de la daïra baptisé au nom de la place de la paix. En présence des citoyens qui ont assisté à la cérémonie, le wali, Salah Affani, accompagné des autorités civiles et militaires a procédé à la plantation d’un olivier qui symbolise la paix et le développement de la citoyenneté. Deux pigeons ont été également lâchés dans le ciel pour concrétiser les valeurs de la paix. La délégation officielle a profité de l’occasion pour visiter le projet de réhabilitation de la piscine communale qui se trouve à côté et très attendu par les jeunes.

Des oliviers ont été plantés également au lycée Hamitouche avec la participation des élèves. Les unités de la Protection civile qui portent les mêmes valeurs d’humanisme ont organisé une parade qui rappelle l’importance de ce corps pour sauver des vies.

Le wali a souligné à cette occasion l’intérêt accordé par l’Etat à la promotion de la culture de la paix et de la non-violence. Les notions de pardon, de compréhension et d’acceptation des différences et de la diversité favorisent, a-t-il indiqué, l’homogénéité de la société et le progrès.

La loi sur la réconciliation nationale a sauvé l’Algérie de la division et de la régression a noté M Affani, évoquant au passage la sagesse du chef de l’Etat. Notre développement dépend de notre unité et de notre capacité à transcender nos différences et notre intérêt pour bâtir un avenir radieux pour les générations futures d’autant que notre pays doit relever des défis importants dans un environnement international difficile a-t-il affirmé.

Le drame du peuple palestinien a été également évoqué au cours de cette célébration et le wali a rappelé la position indéfectible de l’Algérie en faveur de ce peuple frère. La paix est un besoin vital pour tous les habitants de la planète. La célébration de la journée mondiale Vivre ensemble a permis de le rappeler.

F. D.