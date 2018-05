Journée internationale du Vivre ensemble en Paix , Sidi Bel-Abbès : « La paix mieux que la richesse »

Plusieurs activités ont été organisées pour célébrer cette journée mondiale institutionnalisée à l’initiative de l’Algérie. Dans les espaces de culture et les sites sportifs ou dans les établissements scolaires, des conférences ont été animées par des universitaires et historiens, pour donner de la résonance à cet événement et relever la portée de cette valeur universelle qui est la paix.

La cité est jugée comme le berceau de la poésie populaire à travers le chantre des Beni Amer, Mostefa Ben Brahim, l’évocation d’une maxime souvent reprise en chœur par la population locale. La paix vaut mieux que la richesse a été d’actualité pour enrichir le thème du jour : Vivre ensemble en Paix.

La démarche de la réconciliation nationale prônée par le Président de la République a été au centre des débats engagés lors de ces rencontres tant elle reste une référence et une source d’inspiration. Toute la rétrospective a été faite sur sa mise en œuvre après l’adhésion d’une majorité du peuple qui a retrouvé ses marques et renoué avec ses valeurs d’union, de solidarité et de paix.

Quelques conférenciers se sont étalés longtemps sur cette période éprouvante ayant secoué les fondements d’existence d’un pays, pour rappeler l’efficacité de ce traitement de choc prescrit par le Chef de l’Etat en dépit parfois des embûches et de la profondeur des blessures causées dans le tissu social. Des mois et des mois ont été consacrés à la vulgarisation de l’esprit de la charte de la réconciliation nationale après les étapes de la concorde civile et de la concorde nationale suscitant engouement et adhésion.

Plus académiques, les autres exposés avaient trait aux moyens à mettre en exécution pour l’enracinement de la culture du vivre ensemble en paix au-delà des nos diversités et de nos convictions. Le dialogue et la concertation doivent guider nos comportements.

Plusieurs recommandations on été dégagées pour diffuser et généraliser ces valeurs universelles. Du travail pédagogique en perspective en explorant par exemple l’œuvre et la conduite du fondateur de l’Etat algérien, l’Emir Abdelkader.

A. Bellaha