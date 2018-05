Commentaire, Gaspillage alimentaire : ça suffit !

C’est dit, la meilleure bonne résolution de ce mois de Ramadhan 2018 sera la suivante : ne pas gaspiller et participer à élargir le champ de la lutte contre le gaspillage alimentaire en offrant les surplus de nourriture aux personnes qui en sont vraiment dans le besoin et n’ont rien à se mettre dans l’assiette. Il s’agit aussi de faire beaucoup de lien social par une solidarité agissante à l’égard de nos concitoyens sans moyens. En effet, le moment est venu, à l’occasion de ce mois béni de Ramadhan, pour que chacun s’engage à lutter contre le gaspillage. À l’évidence, il n’est jamais trop tard pour commencer. Il est essentiel de s’interdire la destruction de la nourriture encore consommable, surtout qu’on peut donner les denrées non encore consommées à des familles démunies ou à des associations qui pourraient à leur tour les redistribuer en dons alimentaires, au lieu de les jeter à la poubelle. Même si certaines âmes généreuses ne le clament pas sur les toits quand elles offrent un repas, un café, pour une poignée de jours, elles mènent tout de même une action de solidarité avec des personnes extrêmement fragiles socialement. Ce n’est pas de la charité, c’est une action, non seulement pour combattre le gaspillage de nourriture, mais aussi une initiative solidaire qui fait d’abord du lien social. Gardons-le bien en tête ! Souvent, vérifier ce qu’on a dans notre frigo avant de partir faire les courses et les dates de péremption, peut nous aider énormément à éviter les dépenses inutiles. Cela dit, il n’y a pas que les consommateurs qui sont appelés à faire ce geste, mais aussi et surtout les producteurs de l’industrie agroalimentaire, les centres commerciaux, les associations et les élus. Reste à savoir comment organiser le tout et se serrer les coudes. Il ne s’agit donc pas de diaboliser la consommation ni même de culpabiliser le consommateur, mais bien d’expliquer que tous les maillons de la chaîne alimentaire, sans exception, gaspillent. Quand on sait qu’une quantité astronomique de 3,5 millions de pains est jetée à la poubelle chaque jour, il y a de quoi être profondément préoccupé, voire indigné, surtout que ce pain couleur or aussi monumental qu’ensorcelant, provient des céréales que nous importons au prix fort. Aujourd’hui plus que jamais, chacun est appelé à consommer en fonction de son porte-monnaie et de sa conscience, et censé acheter en fonction de ses besoins le boire et le manger, surtout que les emballages plastiques, censés prolonger la durée de vie de nos aliments, ne permettent pas de lutter contre le gaspillage alimentaire, et cela encouragerait les ménages à avoir un réfrigérateur trop rempli tout le temps. Allonger la conservation des aliments ne suffit donc pas à réduire le gaspillage alimentaire, il faut surtout changer les habitudes de consommation et renoncer à toutes les formes de gaspillage. Cela va de la production à la transformation, en passant par la grande distribution et enfin le consommateur. Selon l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), aujourd’hui, un tiers de la production mondiale est gaspillée chaque année. Ça suffit !

Farid Bouyahia