Services de sécurité : Plan spécial

Le Commandement de la Gendarmerie nationale a mis en place un plan sécuritaire et préventif spécial, pour sécuriser les zones urbaines et semi-urbaines, ainsi que le réseau routier se trouvant dans son territoire de compétence. Toutes les dispositions sécuritaires nécessaires ont été prises, à travers la mise en place de dispositifs composés d’unités territoriales, d’unités de sécurité routière et de sections de sécurité et d’intervention, pour garantir le contrôle effectif du territoire et assurer une présence permanente et continue sur le terrain. Dans le but de protéger les personnes et les biens, les services de la Gendarmerie nationale veillent à sécuriser l’environnement dans lequel évoluent les citoyens, et à garantir un climat de quiétude dans les régions urbaines et semi-urbaines se trouvant dans leur territoire de compétence, d’autant plus que le mois de Ramadhan connaît une dynamique et un important afflux des citoyens vers les lieux de détente et de loisirs, les marchés et les centres commerciaux, les mosquées et leurs périphéries, et ce à travers : le renforcement des patrouilles pédestres et mobiles, de jour comme de nuit, pour préserver la sécurité des citoyens et de leurs biens. La Direction générale de la Protection civile a appelé, de son côté, les citoyens à un «maximum de prudence», notamment en matière de respect du code de la route et des règles de consommation, précise un communiqué de cette institution. Le communiqué souligne que les intoxications alimentaires enregistrées durant ce mois béni et la période de l’été sont généralement provoquées par «le non-respect des conditions de conservation (notamment la chaîne de froid), l’exposition et la vente des denrées alimentaires sur la voie publique, ainsi que sur le respect des conditions d’hygiène». Évoquant les accidents de la circulation, la DGPC indique que l’empressement accusé par les divers conducteurs, dont les chauffeurs de bus, taxis et camions qui assurent les dessertes de longue distance, essentiellement peu de temps avant l’heure de la rupture du jeûne, en plus de la fatigue cumulée durant toute la journée, constituent «les principales causes» des accidents. À ce propos, la DGPC recommande aux conducteurs et conductrices de respecter le code de la route, d’éviter les excès de vitesse, de respecter la distance de sécurité et de faire attention à la somnolence. «En cas d’incident ou d’accident, appelez les secours de la Protection civile au numéro 14, en précisant la nature du risque et l’adresse exacte».