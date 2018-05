Viandes rouge et blanche : 25.000 tonnes importées

L’Algérie a importé pas moins de 25.000 tonnes de viandes pour optimiser la couverture de la demande nationale, sur ce produit, durant le mois de Ramadhan, a révélé, hier, le directeur général de la régulation et de l’organisation des activités au niveau du ministère du Commerce. Cette quantité viendra donc en appoint, à la production locale en viandes estimée, quant à elle, à dix millions de quintaux, soit 5 quintaux pour la viande rouge et 5 autres pour la viande blanche.

M. Aït Abderrahmane Abdelaziz, qui s’exprimait sur les ondes de la Chaîne I de la radio nationale, a également assuré que «tous les produits alimentaires de saison seront disponibles en quantité et en qualité», soulignant, par la même occasion, que «la marchandise stockée devrait suffire pour les six mois à venir». Outre la viande et les produits maraîchers, le lait pasteurisé subventionné ne manquera pas, au niveau des commerces, notamment après la décision prise par les pouvoirs publics de revoir à la hausse le volume d’approvisionnement des laiteries en poudre de lait. Le gouvernement a, faut-il le rappeler, décidé récemment d’augmenter les quantités de poudre de lait fournies par l’Office algérien interprofessionnel du lait (ONIL) aux laiteries publiques et privées, pour faire face aux pénuries apparues dans la disponibilité du lait en sachet sur le marché. L’approvisionnement en poudre de lait des laiteries du Groupe public industriel de production du lait et de ses dérivés (GIPLAIT) passe ainsi de 7.000 à 10.000 tonnes par mois, avec en contrepartie l’augmentation de leur production de lait en sachet de plus de 2 millions, à près de 4 millions de litres par jour. À la faveur de cette décision également, l’approvisionnement des laiteries du secteur privé est désormais de 9.000 tonnes par mois, au lieu de 7.500 tonnes.

Ces mesures de «saturation du marché» sont accompagnées de l’application «ferme» de la loi contre tous les auteurs de détournement de la poudre de lait, fortement subventionnée par l’État au bénéfice des consommateurs. Pour ce faire, et dans l’objectif d’assurer un contrôle rigoureux au niveau des différents marchés et autres commerces à travers les 48 wilayas du pays, ce ne sont pas moins de 8.900 agents de contrôle qui seront mobilisés, a fait savoir le même responsable.

Il faut dire que les agents de contrôle ne sont pas les seuls à être mobilisés, mais c’est, en fait, l’ensemble des intervenants (institutions officielles, offices de régulation et opérateurs économiques) qui s’engagent à œuvrer à assurer la disponibilité des produits alimentaires à forte demande durant ce mois de Ramadhan. Pour rappel, le ministère du Commerce avait procédé, il y a quelques mois déjà, à l’installation d’une commission mixte en charge du suivi et de la facilitation de l’approvisionnement du marché en produits de large consommation ; une commission qui regroupe des représentants des ministères du Commerce et de l’Agriculture, l’Office national interprofessionnel du lait (ONIL), de l’Office national des légumes et viandes (ONILEV) et de l’Office national interprofessionnel des céréales (OAIC), ainsi que les services des Douanes et des opérateurs économiques publics et privés. Cette commission, qui a entamé, au mois de janvier dernier, ses réunions préparatoires pour le Ramadhan — en vue d’examiner les mesures prises par chaque intervenant et de s’assurer un approvisionnement régulier du marché en produits alimentaires de large consommation durant et après le mois béni, notamment le lait, les céréales, les légumes, les fruits et les viandes — compte poursuivre ses réunions après le mois de Ramadhan et durant toute la saison estivale, avec la participation et l’implication de l’ensemble des intervenants pour «la régulation du marché». En somme, tout est prêt pour assurer un approvisionnement régulier des produits de large consommation, durant le mois béni de Ramadhan, et ce en accordant une extrême importance à la qualité des denrées, aux conditions de leur conservation, et à la transparence et à la régularité des transactions commerciales.

Soraya Guemmouri