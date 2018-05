M. Boulenouar, président de l’Association des commerçants et artisans : « Un Ramadhan sans pénurie »

Béni par définition, Ramadhan, c’est également — paradoxe — le mois où l’Algérien voit sa consommation grimper, et son corollaire un gaspillage abusif. Invité hier sur les ondes de la Chaîne III de la radio nationale, le président de l’Association des commerçants et artisans prédit que les Algériens vont consommer, en un mois, quelque 10 millions de quintaux de fruits et légumes, et environ 8 millions de tonnes de viandes.

À propos de la disponibilité des produits, Hadj Tahar Boulenouar affirme qu’il ne sera observé aucune pénurie durant ce mois béni, et bien au-delà, ajoutant que la quantité des produits alimentaires stockée «est largement suffisante», pour parer à des ruptures d’approvisionnement inopportunes après un jeûne prolongé. Enchaînant, l’invité radio a égrené les dispositions prises par les ministères de l’Agriculture et du Commerce, les autorités locales et les associations professionnelles, lesquelles tendent à assurer l’approvisionnement du marché, la «stabilité des prix» et à contrer «toute manœuvre spéculative». À propos de la persistance du phénomène de spéculation, M. Boulenouar l’impute à l’absence de marchés de proximité et à un «déséquilibre du mode de consommation», qu’il explique par une instabilité de la demande. Tout récemment, le ministre du Commerce, Saïd Djellab, a annoncé l’ouverture de 150 marchés de proximité, tout en appelant les différents responsables de penser aux agglomérations à forte densité de population, notamment celles où sont construites de nouvelles cités dédiées aux opérations de relogement.

Le ministre rassurait que «les produits sont disponibles en quantités suffisantes, et une hausse des prix sera injustifiée en ce mois béni», ajoutant que «les producteurs se sont engagés à assurer la marchandise à des prix raisonnables», et les inspecteurs du ministère du Commerce veilleront au respect de cet engagement sur le terrain. Aux yeux du ministre, le consommateur demeurait le principal acteur sur le marché, insistant sur l'importance d'une consommation rationnelle, car la forte demande entraînera une hausse des prix. À ce sujet, Mohamed Saib Musette, chercheur au Cread, explique que comme chaque année, la surconsommation qui est, a priori, «une pratique de riches», devient le fait, notamment, des «classes moyennes» durant le mois de jeûne. Les vrais nécessiteux, soutient-il, ne peuvent se permettre de dépenser plus qu’ils ne «reçoivent» des autres. Devant une telle situation, l’universitaire estime «judicieux» de penser à la création d’un «laboratoire de recherche» sur les comportements sociaux et économiques composé d’une équipe pluridisciplinaire sur l’observation du jeûne en Algérie. Une fois créé, les chercheurs, ainsi que tous les Algériens «auront des données objectives, constamment mises à jour sur toutes les pratiques, y compris les comportements des malades qui, par contrainte sociale, se retrouvent dans l’obligation d’observer le jeûne».

Fouad Irnatene