Béjaia : Dans la ferveur

Aujourd’hui le peuple algérien accueille le mois béni du ramadhan dans la piété et la ferveur. Un mois marqué par la solidarité et les traditions. La population de la wilaya de Bejaia marque chaque année ce mois de bonté avec une attention particulière. Ainsi, les préparatifs commencent une semaine avant par le nettoyage des chambres de maison pour rendre le foyer plus agréable, le nettoyage des ustensiles nécessaires et l’achat des ingrédients, tels que les épices et les produits alimentaires pour la préparation des repas de l’iftar.

Certes, les coutumes sont différentes entre les populations des régions rurales et celles des centres urbains. Ces dernières diversifient dans les plats à préparer avec la traditionnelle chorba « frik », les plats bien garnis à consommer et l’omniprésent « bourak » qui agrémente la table de la rupture du jeûne. Tandis que dans les foyers ruraux, les choses tiennent bien aux coutumes avec une chorba de pâtes vermicelle ou ‘‘langue d’oiseau’’ accompagnée d’un plat de légumes secs ou frais avec viande et la galette à l’huile d’olive. Hier, les magasins étaient achalandés en divers produits alimentaires et boissons gazeuses, les commerçants de fruits et légumes se sont approvisionnés, les présentoirs des boucheries soigneusement garnis de viandes rouges et blanches. Tout est fin prêt pour ce ramadhan, qui, certes, s’annonce avec des produits en quantité et qualité, bien que les prix de certains produits connaissent une certaine hausse comparativement aux jours précédents. C’est connu, certains commerçants profitent de ce mois de piété pour amasser de l’argent avec la forte demande sur les produits. C’est le cas des viandes rouges qui oscillent entre 1500 DA et 1900 DA/kg et le poulet 290-320 DA/kg. Pour les légumes, les haricots verts tiennent le mercure avec 250 DA/kg, alors que les carottes, navets, petits pois et artichauts varient entre 50 DA et 120 DA/kg. Les fruits de saison, à savoir la pastèque et le melon, ont chuté avec 55 DA/kg pour la pastèque et 100 DA /kg pour le melon. Les pâtisseries et magasins de friandises sont également mis sur la scène avec des gâteaux, « qalb elouz » et « zalabia ». Pour les actions de solidarité des différents organismes étatiques et des privés, l’organisation est timide en attendant la fin de la première semaine pour voir les couffins du ramadhan arriver à leurs destinataires parmi les familles nécessiteuses. Côté animation, un programme culturel est tracé et touchera les communes avec des soirées ramadhanesques sur les places publiques et les structures culturelles. Les mosquées se préparent à accueillir les fidèles pour la prière des « Tarawih » et les récitations des versets du Coran. Ainsi, durant ce mois, c’est plutôt la solidarité qui occupe la grande place entre les jeûneurs. Il va sans dire que le ramadhan a ses spécificités par des actes de bienfaisance, de pardon et de générosité et non un mois de gaspillage et de bouffe. La phrase qui revient sur les lèvres des fidèles durant tout ce mois est incontestablement « Saha Ramdhankoum et Saha Ftourkoum ».

M. Laouer