Souk Ahras : Ouverture de 5 marchés de proximité

Cinq marchés de proximité, dédiés à la vente de divers produits alimentaires à des prix raisonnables aux consommateurs à faible revenu, ont été ouverts, hier, dans la wilaya de Souk Ahras. L'un de ces marchés, inauguré à la cité Hemaidia (au chef-lieu de wilaya) par le wali, Abbas Badaoui, compte 39 commerces, dont 18 de gros, proposant des produits de large consommation, fruits, légumes, viandes et poissons.

Ces nouveaux espaces commerciaux ont été créés dans plusieurs communes, dont deux sont implantés au chef-lieu de wilaya et les trois autres dans les localités de M'daourouch, Sedrata et Heddada, a précisé le responsable.

Le wali a appelé les commerçants concernés à assurer la qualité et à pratiquer des prix raisonnables tout en veillant à la propreté, en raison notamment de la vente massive de marchandises, légumes et fruits sur les trottoirs, soutenant que le contrôle sera assuré par les agents de la Direction du commerce, de la Sûreté de wilaya et de la Gendarmerie nationale.

Un plan visant à lutter contre le commerce informel sur les trottoirs a été mis en place, a-t-il fait savoir, relevant la nécessité de fournir des produits alimentaires de large consommation et d'intensifier le contrôle des produits sensibles et périssables. La Direction du commerce a indiqué de son côté que l'ouverture de ces marchés de proximité vise à libérer l'activité commerciale des commerçants spéculateurs et maîtriser la hausse des prix.

Plusieurs opérateurs économiques et commerçants de gros participent dans l'approvisionnement des marchés de l'ensemble des communes de cette wilaya frontalière, et ont été appelés par l'Union de wilaya des commerçants et artisans algériens à garantir une activité commerciale réglementaire, à des prix raisonnables, tout au long de ce mois sacré.