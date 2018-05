Mascara : Les ménagères au marché

Les ménagères ont effectué leurs achats, pensant à de bons plats. Les épices aussi doivent être disponibles, comme toutes ces herbes qui apparaissent durant ce mois béni. Les viandes rouge et blanche sont aussi exposées sur des étals bien achalandés. Au petit marché, où, d’habitude, seuls quelques étals sont aménagés dans la semaine, les légumes frais s’ajoutent aux fruits de saison, tels que la pastèque et le melon, qui sont proposés en grand nombre et à des prix variés.

Les vendeurs de pâtisserie orientale zlabia écoulent leurs produits durant la journée. L’on regrette d’ores et déjà l’absence d’hygiène : des produits exposés à l’air libre, parfois sous un soleil de plomb, sans aucune couverture, à la merci de la poussière et des microbes. Pendant le Ramadan, les consommateurs, ayant les yeux plus grands que le ventre, entament les préparatifs en achetant sans compter, quitte à s’endetter, car le Ramadan est un mois de plats culinaires qui induisent des dépenses énormes, inhabituelles. Mais, contrairement aux années précédentes, les prix des fruits et légumes restent pour le moment stables. En effet, ces dernières semaines, les prix des produits maraichers ont connu une baisse sensible. Lors de notre tournée effectuée au marché hebdomadaire de Maoussa, à ceux de Mascara et Tighennif, nous avons constaté que les prix affichés des fruits et légumes étaient abordables. A titre illustratif, le prix de la tomate oscille entre 100 et 120 DA, la pomme de terre est cédée à 40 DA, le piment et le poivron à 50 DA chacun, la salade à 140 DA,… seul le prix du haricot vert reste aussi cher pour les gens à faible revenu, puisqu’il est affiché à un prix hors de portée des bourses moyennes, alors que l’oignon et l’ail, produits très utilisés en cuisine, se vendent à 40 et 60 DA le kilo. Pour les fruits de saison, la pastèque se négocie à 80 DA le kilo, la pêche, l’abricot, la nèfle sont cédées à 240 DA le kilo. Pour les viandes, si les prix de l’ovine et la bovine restent les mêmes, ceux de la viande blanche et la sardine sont en légère hausse par rapport au mois dernier.

La majorité des citoyens avertis nous diront que cette instabilité des prix n’est qu’attendue et prévisible, c’est le calme qui précède la tempête, la flambée à la veille du mois sacré étant devenue monnaie courante, espérons, ajoute ce père de famille rencontré au marché de gros pour faire les achats nécessaires pour le mois de ramadhan, que cette baisse et cette stabilité se maintiendront sur toute la période estivale et plus particulièrement ce mois de ramadhan. L’accueil de ce mois béni dans la wilaya de Mascara, comme à l’accoutumée, se fait dans les pures traditions ancestrales de la région de Béni Chougrane et les préparatifs se font plusieurs jours à l’avance. Et pour prendre la température de cette physionomie des jours de fête, on a remarqué en nous promenant dans ces lieux que l’ambiance dans les rues commerçantes était particulière, tant les artères et les rues commerçantes de Tighennif et de Mascara grouillaient de ménages, s’affairant aux achats, notamment tout ce qui a trait au marché des épices et de la vaisselle, histoire, nous dit-on, de souhaiter la bienvenue à ce mois de piété et de ferveur religieux. Certaines familles opèrent des modifications et procèdent même au changement du mobilier, repeignent les maisons et font le nettoyage à grande eau.

Certaines femmes rencontrées achetant des ustensiles de cuisine tout neufs nous diront que cet acte s’apparente à un «Fel» en ces derniers jours du mois de chaâbane du calendrier hégirien qui précède le mois de ramadhan. Les dattes se vendent moins cher que d’habitude à pareille époque et le prix affiché ne dépasse pas le seuil des 350 DA le kg, mais les commerçants nous expliquent que tels prix sont essentiellement le fait de la loi de l’offre et de la demande et la tendance sera à la baisse au fil des jours de ce mois béni de ramadhan, nous rassure-t-on. Le volet solidarité durant ce mois d’entraide prend le dessus au profit des nécessiteux et des familles démunies, sans ressources. Ainsi, des couffins ont été déjà distribués et des restaurants seront ouverts dans les différentes localités de la cité de l’Émir pour servir plus de repas améliorés pour les jeûneurs nécessiteux et ceux de passage dans la wilaya.

Par ailleurs, la sûreté de wilaya de Mascara a mis en place un plan de sécurité visant à assurer la sécurité des personnes et des biens, notamment les soirées, durant lesquelles les familles préfèrent les sorties de divertissement. A cet effet, plus de 2.000 policiers de divers grades, y compris le personnel féminin, ont été mobilisés en vue de concrétiser la présence sécuritaire continue sur le terrain et assurer le contrôle effectif, à l’effet de garantir la protection des personnes et des biens et installer un climat d’apaisement. Le programme s’articule autour du renforcement des patrouilles pédestres et mobiles dans les lieux connaissant une forte affluence des citoyens par la présence des forces de police dans les marchés, les gares routières, les mosquées, les places publiques et les lieux où sont programmées les fêtes et les soirées ramadhanesques. En outre, des opérations de police visant les lieux suspects auront lieu durant ce mois. Pour ce qui est du volet de la prévention, la sûreté de wilaya a insisté sur les règles de l’ordre et la protection de la santé publique, en collaboration avec les services compétents, en vue d’éradiquer toute forme de commerce illégal de produits de consommation sur les trottoirs et les routes, à travers l’organisation de sorties sur le terrain en compagnie des services de contrôle pour constater le respect des mesures de santé, de réglementation ainsi que les règles du commerce. A l’égard de la prévention routière, les services de police renforceront leurs activités à travers la mise en place de brigades dont la mission est d’organiser la circulation routière, et ce, sur les axes connaissant une activité routière intense et des accidents.

A. Ghomchi