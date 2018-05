Consommation : Quand jeûner rime avec « fièvre acheteuse »

Le ramadhan n’est pas seulement adoration et spiritualité, c’est surtout une frénésie d’achat sans égal, une boulimie incontrôlable et des listes interminables de produits à acheter coûte que coûte pour être dans l’air du mois sacré.

En effet, jeûner, chez-nous, est incompatible avec la modération dans la consommation et le juste milieu. Il existe même une animosité indomptable entre le ramadhan et la rationalité. Il suffit de faire un tour aux marchés et autres espaces commerciaux pour se rendre à cette évidence. Dépenser «généreusement» en ce mois fait partie des traditions des familles algériennes, très à cheval sur cette question, classée à la fois pertinente et vitale. On achète tout et rien.

La folie des emplettes commence déjà avant le début du ramadhan pour se poursuivre durant le même mois. A la veille du ramadhan, les pères et mères de famille n’ont pas dérogé à la règle pour faire un tour aux marchés pour acheter viandes, poulet, fruits et légumes, pruneaux, abricots et raisins secs. D’autres, d’une pierre, deux coups, profitent de cette ambiance, dédiée aux transactions et aux bonnes affaires, pour acheter même les vêtements de l’Aïd pour leurs enfants.

Une fois de plus, les consommateurs tiennent à marquer le mois du ramadhan avec abondance et générosité quitte à piétiner le bon sens et l’esprit du jeûne. En fait, ni les appels des associations du consommateur ni l’envolée des prix et la cupidité de certains commerçants, devenus inévitables, ne parviennent à faire revenir le citoyen à de meilleurs sentiments.

Aujourd’hui, le ramadhan se transforme en aubaine pour renflouer les caisses des commerçants, sachant d’avance que le client qui ne cesse de dénoncer les hausses des prix, finit toujours par fermer l’œil sur ce genre de dépassements, érigés en pratiques courantes. Même l’érosion du pouvoir d’achat n’arrive pas à rappeler à l’ordre les familles qui «excellent» malheureusement dans l’excès, voire le gaspillage. Dire que le ramadhan est avant tout un mois de piété, de partage et d’adoration.

Samia D.