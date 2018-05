M ascara : Pour un mois sans accidents de la route

A l’occasion du mois de Ramadhan, et en poursuite des campagnes de sensibilisation sur la sécurité routière au profit des usagers de la route, les services de la Sûreté de Wilaya de Mascara ont participé, durant la matinée du mardi dernier, à une campagne de sensibilisation au profit des usagers de la route, et ce en collaboration avec la Direction des Affaires Religieuses, la Direction de la Protection civile, les Scouts Musulmans Algériens et l’association de la sécurité routière. La campagne a eu lieu au niveau de la sortie ouest de la ville de Mascara vers Bouhanifia, où des cadres gradés et agents de la police, accompagnés de cadres et imams relevant de la Direction des Affaires religieuses, d’autres organismes officiels et la société civile participant à la campagne, ont procédé à la distribution de dépliants de sensibilisation portant des conseils et orientations sur les dangers des accidents de la route, notamment ce qui a trait à l’élément humain responsable de ces accidents, à savoir les excès de vitesse, les manœuvres dangereuses, l’usage du téléphone portable au volant, la conduite en état de fatigue. Durant cette même campagne organisée à l’occasion du mois de Ramadhan, les conducteurs ont été incités à faire preuve de culture routière saine basée sur le respect stricte du code de la route, tant dans les agglomérations ou en dehors de celles-ci, tout en rappelant les conducteurs sur la croyance religieuse qui incite à la préservation de l’intégrité physique des personnes de tous les dangers, y compris les accidents de la route et ce pour un mois de Ramadhan sans accidents.

1.053 contraventions et 224 retraits de permis en avril dernier



Dans le cadre de leurs efforts en matière de lutte contre les différentes infractions routières en vue d’inculquer une culture routière saine basée sur le respect du code de la route, à l’effet de réduire le taux d’accidents, les brigades de circulation relevant du service de wilaya de la sécurité publique de la sûreté de wilaya de Mascara continuent leurs opérations de contrôle des usagers de la route au niveau de leurs territoires de compétence. En effet, les interventions des différentes brigades ont abouti durant le mois d’avril dernier au contrôle de 25.380 véhicules des différentes catégories, ce qui a donné lieu à la rédaction de 1.053 contraventions à travers lesquels 224 retraits de permis ont été effectués. De plus, 236 délits routiers et 50 infractions de coordination ont été enregistrés et 222 véhicules placés dans le parc A.P.C.

Le chef de la cellule de communication de la Sûreté de Wilaya de Mascara a indiqué que ces efforts de répression s’ajoutent aux mesures de sensibilisation destinées aux différents usagers de la route en vue de leur inculquer une culture routière basée sur le respect du code de la route en vue de réduire la violence routière. Dans ce même cadre, les services de la sûreté de wilaya ont enregistré durant la période d’avril dernier, un nombre de 47 accidents corporels ayant causé des blessures à 50 personnes.

A. Ghomchi