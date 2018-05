Accueil du mois de Ramadhan : dans la pure tradition ancestrale

S’il est un mois dans l’année qui célèbre réellement le patrimoine culturel et traditionnel algérien, et qui le revivifie, c’est bien celui de Ramadhan, avec son lot de recettes de cuisine héritées des arrière-grands-mères, de vieux ustensiles de cuisine empreints de nostalgie, de poésies populaires, parfois d’habillement traditionnel et surtout de musiques du terroir.

Les algériens se retrouvent donc à perpétuer de vielles traditions ou d’anciennes habitudes familiales ou régionales pendant le mois sacré du ramadhan, qui n’ont souvent aucun rapport avec les préceptes du jeûne, ce qui en fait le charme et les rend uniques et parfois propres à l’Algérie ou à certaines de ses régions. «Ya Hasra, de mon temps, nous attendions le mois de Ramadhan et nous lui consacrions beaucoup d’attention. La maison était déjà badigeonnée et la cuisine tout particulièrement décorée. Toutes les provisions étaient faites… et la senteur du Ramadan se répandait dans tout le quartier.

On était toujours aussi excités et impatients d’accueillir ce mois sacré», nous dit Yemma Smina, arrière-grand-mère, qui ne se lasse pas d’évoquer ce bon vieux temps, ces racines précieuses, égarées, mais retrouvées fort heureusement d’une autre manière. Les traditions algériennes peuvent varier, mais toutes ont un objectif en commun : faire du mois sacré, un mois spécial. Bien que le monde moderne ait eu un impact, les familles maintiennent un tant soit peu les traditions contre le vent du changement et s'accrochent aux vieilles coutumes.

D’autres, par contre, ont modernisé leur approche de ce mois sacré. Mais l’esprit est toujours le même. Malgré la flambée des prix qui est enregistrée durant ce mois, dit de la piété, les familles algériennes sont toujours aussi excitées et impatientes de l’accueillir. Ce mois sacré est accueilli fièrement pour tout ce qu’il représente.

Chaque jour passera avec l’énergie d’accomplir son devoir. Yemma Smina l’affirme. «le mois de Ramadhan, on commence à le préparer un mois à l’avance, c’est-à-dire à partir du mois de Chaâbane», nous confie-t-elle. «Ma famille prépare le mois de Ramadhan comme du temps de mes aïeux. Tant que je serais de ce monde, cela se fera selon les traditions et pas autrement. C’est un moyen pour moi de préserver l’esprit du Ramadhan», ajoute-t-elle. «Les choses simples de la vie sont les meilleures», affirme la quinquagénaire. «Nos arrière-grands-parents étaient conscients de l’importance de ces moments si particuliers qui rapprochent les parents de leurs enfants», affirme, pour sa part, ami mouloud, qui veut parler de ces moments privilégiés que représentent les préparatifs de Ramadhan et le mois sacré en lui-même. Ces préparatifs étaient aussi pour eux un moyen pour que la baraka du Ramadhan entre dans leurs modestes demeures et protège les leurs…», témoigne-t-il. «J’ai remarqué que ces dernières années, la préparation de ce mois sacré de Ramadhan ne se limitait qu’à la bouffe, la bouffe et la bouffe», s’indigne t-il. «Je me souviens quand on était jeunes, la période qui précédait le Ramadhan avait une saveur particulière que je ne retrouve plus maintenant.

On s’entraidait pour nettoyer le quartier, repeindre nos maisons, ce qui créait un esprit de solidarité entre les voisins et contribuait à préserver l’esprit de famille», dit-il sur un ton nostalgique.



Les chambres de « ouast eddar »

toujours ouvertes



Les vieux contes se transmettent de génération en génération et racontent comment l'hôte doit accueillir ses invités pendant le ramadhan. «Chez nous, l'hospitalité ne se limite pas à l'accueil chaleureux et bienveillant ; elle doit obligatoirement passer par la générosité du repas.

Dans les temps anciens, les hôtes qui vivaient dans le désert aride devaient sacrifier un animal pour nourrir leurs invités, et même s'il ne leur restait qu'un seul animal, la générosité exige le sacrifice pour honorer l'invité», nous dira Yemma R’biha, originaire d’Illizi. En effet, nos parents et grands-parents ont créé la Touiza : une pratique ancestrale d’entraide et de solidarité qui consiste à mettre en commun les efforts des membres d’une même communauté pour des travaux d’intérêt général.

Valoriser cette tradition pour l’adapter à notre temps, en imaginant de nouvelles formes d’expression des élans de solidarité au regard des besoins actuels, et notamment en direction des catégories sociales démunies, voilà l’essence même du ramadhan. Ce mois constitue pour les algériens une occasion propice pour perpétuer d'anciennes traditions ancestrales incitant à la générosité, la solidarité et la cohésion sociale.

Le Prophète a dit : «Celui qui accomplit pendant Ramadan un acte parmi les actes de bien est comme celui qui a accompli une obligation en dehors du mois de Ramadan. Et celui qui accomplit une obligation est comme celui qui en accomplit soixante-dix en dehors du mois de Ramadan».

Qui y a-t-il de mieux pour illustrer cette générosité des algériens que cette tradition de «Meidate ramadhan», initiée depuis plus d’une décennie. Des âmes charitables, des donateurs et surtout des bénévoles ne ménagent aucun effort pour venir en aide aux plus démunis et leur offrir un repas chaud et consistant durant le mois de ramadhan. Une tradition qui, pour le grand bien des nécessiteux, est devenue pérenne et se renforce d’année en année.

Il faut dire que cette formule de nourrir les gens pendant le Ramadhan dans les restaurants de la «Rahma» n'est point une nouveauté chez les Algériens. Ainsi, de mémoire de Casbadji, peu avant et pendant le «f'tour», les portes des maisons et des chambres de tous les voisins donnant sur le patio «Ouast-eddar», restaient ouvertes. Survient alors un «mini-ballet» d'échanges de plats et de gâteaux entre voisins, respectueusement, pour offrir une part d'un plat rare ou onéreux pour satisfaire les envies d'une voisine enceinte qui a humé les préparations alléchantes ou encore à une personne âgée qui parfois aurait des envies d'enfant à satisfaire ; ou encore offrir une «chorba» chaude avec viande ou poulet à un vagabond, venu quémander l’aumône à cette heure-ci. Aussitôt des voisins affluent vers lui pour l'assurer d'un repas complet, riche, au vu des multiples et différentes offrandes.

Dignes qu'ils fussent, ce n'était presque jamais le même mendiant qui se présentait le lendemain.

Farida Larbi