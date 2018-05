Le président Bouteflika désigne M. Bensalah pour le représenter : Sommet islamique extraordinaire sur la Palestine

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a désigné le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, pour le représenter au Sommet islamique extraordinaire prévu demain à Istanbul (Turquie) et qui sera consacré à l’examen des derniers développements survenus en Palestine, indique un communiqué de la Présidence de la République.

«En réponse à l’invitation qui lui a été adressée par Son Excellence M. Recep Teyyip Erdogan, président de la République de Turquie, président en exercice du sommet de l’Organisation de la coopération islamique, Son Excellence le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, a désigné M. Abdelkader Bensalah, président du Conseil de la nation, pour le représenter au Sommet islamique extraordinaire à Istanbul, qui sera consacré à l’examen des derniers et graves développements survenus en Palestine», précise la même source. A cette occasion, M. Bensalah sera accompagné du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel.

M. Messahel s’est entretenu téléphoniquement hier avec son homologue turc, Mevlut Gavusoglu, au sujet de la tenue du Sommet que la Turquie organise en sa qualité de Président en exercice de cette organisation, indique un communiqué du ministère.

Ce Sommet «se penchera sur les derniers développements de la situation prévalant actuellement en Palestine», précise la même source. Le ministre des Affaires étrangères a, à cette occasion, informé son homologue turc que «l’Algérie sera représentée à ce Sommet au niveau approprié par une importante délégation», conclut le communiqué du MAE.

Par ailleurs, le ministre prend part à la réunion du Conseil de la Ligue arabe au niveau ministériel dans sa session extraordinaire, qui se tiendra aujourd’hui au Caire, pour examiner les derniers développements dans les territoires palestiniens occupés.

La Ligue arabe avait décidé de tenir une session extraordinaire de son Conseil au niveau ministériel aujourd’hui au siège du secrétariat général et ce, pour examiner l’agression israélienne contre le peuple palestinien et réagir à la décision illégale prise par les Etats-Unis de transférer leur ambassade à Al Qods occupée. Le Secrétaire général adjoint de la Ligue arabe, Hossam Zaki, a fait savoir que la réunion débattra des crimes commis contre le peuple palestinien pour enfin adopter une position arabe unifiée.

Réunion des ministres arabes des AE

Les ministres arabes des Affaires étrangères tiennent aujourd’hui au Caire une réunion «extraordinaire» qui portera sur l'agression israélienne contre le peuple palestinien, a annoncé hier l'organisation. Les forces d'occupation israéliennes ont tué lundi près de 60 Palestiniens, et blessé 2.500 autres, le long de la frontière de Ghaza. Cette agression est intervenue le jour de l'inauguration à Al Qods occupée de l'ambassade des Etats-Unis en Israël. Mercredi, les délégués permanents de la Ligue arabe devaient tenir une réunion d'urgence pour discuter de cette initiative américaine, qualifiée de «violation claire du droit international» par le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit.

Organisée à la demande de l'Arabie Saoudite, la réunion de jeudi au siège de la Ligue arabe au Caire est également destinée à «faire face à l'agression israélienne contre le peuple palestinien et réagir à la décision illégale prise par les Etats-Unis de transférer leur ambassade» à Al Qods occupée, a déclaré Hossam Zaki, secrétaire général adjoint.

M. Aboul Gheit a condamné mardi les «massacres» d'Israël envers les Palestiniens. L'organisation panarabe a appelé la Cour pénale internationale (CPI) à lancer une enquête. Emboîtant le pas à Washington, le Guatemala a inauguré hier à Al Qods sa nouvelle ambassade en Israël.

Le Guatemala est devenu le deuxième pays à transférer sa représentation diplomatique. Par ailleurs, des ambassadeurs palestiniens dans quatre pays de l'UE ayant envoyé des représentants pour la cérémonie d'ouverture de l'ambassade américaine à Al-Qods occupée ont été rappelés par l'Autorité palestinienne. Il s'agit de l'Autriche, la Hongrie, la République tchèque et la Roumanie, a indiqué le ministère palestinien des Affaires étrangères.

Pour sa part, Moscou a réitéré sa position sur le statut de la ville sainte en la qualifiant d’ «immuable» et considérant cette ville comme «la future capitale de deux Etats indépendants, la Palestine et Israël», a déclaré hier la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova.