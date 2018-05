Transfert de l’ambassade américaine : préserver le statut d’Al Qods

Le président tunisien Béji Caid Essebsi a évoqué dans un entretien téléphonique avec son homologue palestinien Mahmoud Abbas la «situation dramatique» que vit le peuple palestinien face aux agressions de l’occupant israélien appelant à la préservation du statut juridique et historique de la ville d’Al Qods. A cette occasion, M. Essebsi a rappelé la position «indéfectible et le principe» de la Tunisie en faveur des droits du peuple palestinien, a rapporté l’agence de presse tunisienne TAP. Il a insisté sur la nécessité de «préserver le statut juridique et historique» de la ville d’Al Qods et de s’en tenir aux résolutions onusiennes y afférentes, considérant «nulle» toute mesure allant à l’encontre de ces résolutions, appelant la communauté internationale à «assumer pleinement son rôle et à agir d’urgence» pour que cessent les crimes et les actes de torture commis contre des civils désarmés et à fournir la «protection internationale» nécessaire aux Palestiniens. Dans ce contexte particulier, M. Essebsi a insisté sur la nécessité de «contraindre Israël à respecter le choix de la paix et la légalité internationale» et de faire face à toutes les tentatives visant à avorter le processus d’un règlement pacifique», juste et global», seul moyen de rétablir la sécurité et la stabilité dans la région. Il a salué le «combat d’un peuple désarmé et son engagement à défendre vaillamment ses droits légitimes» pour recouvrer ses terres et ses symboles sacrés et «édifier un Etat indépendant avec Al Qods» pour capitale.



Agissements agressifs



La Mauritanie a aussi exprimé sa «vigoureuse condamnation» des agressions israéliennes contre des manifestants palestiniens pacifiques, a indiqué son ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. La Mauritanie a également renouvelé «sa dénonciation de la décision de l’administration américaine de déplacer son ambassade à Al Qods». «Elle appelle la communauté internationale, notamment le Conseil de sécurité, à assumer toutes ses responsabilités pour protéger le peuple palestinien contre les agissements agressifs et oppressifs israéliens, en application des résolutions internationales en la matière», ajoute le communiqué. «La mise en exécution de la décision du transfert de l’ambassade américaine vers Al Qods encourage les mécanismes israéliens de répression à intensifier leurs violations flagrantes contre les manifestants pacifiques palestiniens», continue le texte. «Le silence complice sur l’utilisation excessive de la violence contre les Palestiniens et leur massacre avec un sang-froid, sans aucune réaction, témoigne de l’absence d’équité dans le traitement des questions et de l’application du système «deux poids deux mesures», conclut le texte. Le président mauritanien, Mohamed Ould Abdel Aziz, a adressé un message de condoléances au président palestinien dans lequel il réitère son «soutien total au peuple palestinien frère dans sa lutte légitime pour recouvrer ses droits inaliénables à créer son Etat indépendant et souverain avec pour capitale Al Qods».



L’histoire ne pardonne ni les Etats-Unis ni Israël



Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a indiqué que «l’histoire ne pardonne ni les Etats-Unis ni Israël», rappelant que les résolutions de l’ONU prévoient le rejet de toute mesure visant à changer le statut d’Al Qods, ont rapporté des médias. «L’histoire ne pardonnera pas les Etats-Unis, ni Israël, nous le verrons (...) les résolutions de l’ONU prévoient le rejet de toute mesure visant à changer le statut d’Al Qods, garanti par les accords internationaux», a affirmé le président turc, cité par l’agence de presse Anadolu.

M. Erdogan a demandé à l’ambassadeur d’Israël à Ankara de quitter le pays «temporairement» pour protester contre la mort de dizaines de Palestiniens. Il a qualifié Israël d’«Etat d’apartheid» et accusé son Premier ministre, Benjamin Netanyahu, d’avoir «du sang palestinien sur ses mains».



La violence n’a jamais amené à la paix



De son côté, le pape François s’est dit «très préoccupé» par «la spirale de violence». «Je suis très préoccupé par l’escalade des tensions en Terre Sainte et au Moyen-Orient et par la spirale de violence qui éloigne toujours plus du chemin de la paix, du dialogue et des négociations», a lancé le pape. «J’exprime ma grande douleur pour les morts et les blessés et je suis proche à travers la prière et l’affection de tous ceux qui souffrent», a ajouté le souverain pontife argentin. «Je réaffirme que l’usage de la violence n’a jamais amené à la paix. La guerre appelle la guerre, la violence appelle la violence», a martelé le pape, en invitant la communauté internationale à œuvrer pour «le dialogue, la justice et la paix».



Mahmoud Abbas rappelle son représentant aux Etats-Unis



Le président palestinien, Mahmoud Abbas, a décidé de rappeler son représentant aux Etats-Unis, a annoncé le ministère des Affaires étrangères de l’Autorité palestinienne, au lendemain du transfert de Tel-Aviv à Al Qods de l’ambassade américaine en Israël. Hossam Zomlot, représentant aux Etats-Unis de l’Organisation de Libération de la Palestine (OLP), devrait revenir dans les territoires palestiniens, affirme le communiqué du ministère.