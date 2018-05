Agression israélienne à Ghaza, établissement d’un Etat indépendant : Nécessité de poursuivre la lutte

Des diplomates palestiniens ont mis l’accent sur la nécessité d’unifier le rang palestinien pour faire face aux graves évolutions que connaît la cause palestinienne, appelant toutes les factions palestiniennes à se ranger sous la bannière de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) en tant que seul représentant légitime du peuple, et à poursuivre la lutte jusqu’à l’établissement d’un Etat palestinien indépendant.

« pour faire face aux graves évolutions que connaît la cause palestinienne et contrecarrer les complots visant à liquider la cause palestinienne», a précisé le premier conseiller à l’ambassade de la Palestine à Alger, Bachir Abou Hatab, à l’occasion de la commémoration du 70e anniversaire de la Nekba en présence de politiciens, parlementaires, imams, représentants de la société civile, journalistes et membres de la communauté palestinienne en Algérie. S’agissant du transfert de l’ambassade américaine à Al Qods, M. Abou Hatab a estimé que cet acte constituait une «nouvelle colonisation dirigée par le Président américain Donald Trump», soulignant que la ville d’Al Qods était une «ligne rouge à ne pas franchir et que les complots américains n’entraveront en rien la poursuite de la lutte».

Le diplomate palestinien a soutenu que «les derniers développements nécessitaient le soutien de tous les pays du monde et des frères arabes et musulmans, mais obligeaient également la communauté internationale à assumer sa responsabilité», ajoutant que «l’ONU devrait jouer son rôle d’autant que sa crédibilité est remise en cause». Il a souligné, par ailleurs, l’impérative réforme du Conseil de sécurité qui est incapable d’arrêter ces massacres contre les Palestiniens. «Nous poursuivrons notre lutte jusqu’à l’indépendance de la Palestine», a-t-il assuré, appelant les pays arabo-musulmans à boycotter Israël et ses alliés. De son côté, le conseiller à l’ambassade de Palestine, Haithem Amairi, a soutenu que «le peuple palestinien doit s’unir pour faire face à cette agression tout en s’orientant vers un programme national complémentaire et un programme arabe pour soutenir le peuple palestinien, d’autant qu’Al-Qods est l’un des symboles sacrés de la Nation arabo-musulmane».

Le même responsable a ajouté que l’administration américaine est en contradiction avec le droit international. «Nous, Palestiniens, œuvrerons à unifier nos rangs et allons poursuivre en justice l’Etat occupant et l’administration américaine», a-t-il dit, soulignant que «ce qui s’est passé hier est un engagement du peuple palestinien à affirmer au monde les crimes commis par le président Trump et nous sommes prêts à poursuivre notre lutte».

Il a appelé à ce propos les Etats arabes à adopter une nouvelle stratégie pour faire face aux agissements du président américain. «Nous sommes convaincus que demain sera meilleur... nous allons libérer nos terres et bâtir un Etat palestinien indépendant», a-t-il soutenu.

Les politiciens et parlementaires ayant pris part à la commémoration de la Nekba ont dénoncé la décision américaine de transférer son ambassade à Al Qods, et précisé que cette démarche ne diffère pas de la Déclaration Balfour et n’a pas ouvert la voie à la paix. «La démarche prise par Washington ne diffère pas de la Déclaration Balfour», a indiqué le membre du bureau politique du Front de libération nationale (FLN), Sadek Bouguetaya, mettant en avant les sacrifices du peuple palestinien, sa volonté et sa détermination face à l’occupation israélienne. Il a réitéré le soutien de l’Algérie à la Palestine, basé sur les principes de la Glorieuse révolution nationale ainsi que son attachement à sa position jusqu’à l’indépendance de la Palestine.

A ce titre, le président du parti Tadjamoue Amel El Jazaïr (TAJ), Amar Ghoul, a déclaré : «Nous sommes secoués par la décision du président américain et des massacres atroces perpétrés par les Sionistes», mettant en garde contre les répercussions dangereuses de cette décision. De son côté, le secrétaire général de l’Alliance nationale républicaine (ANR), Belkacem Sahli, a appelé les Palestiniens à la nécessité d’unir leur rang et de mettre de côté leurs divergences, exhortant la communauté internationale à assurer les droits légitimes des Palestiniens et à introduire des réformes dans le système international hérité de la Seconde guerre mondiale.

Concernant la démarche américaine de transférer son ambassade à Al Qods, le secrétaire général du Mouvement En-Nahda, Mohamed Douibi, a affirmé que «le peuple palestinien est conscient des complots fomentés par l’ennemi israélien et ses alliés» mettant en garde contre «ce dérapage dangereux visant la liquidation de la cause palestinienne».

La commémoration du 70e anniversaire de la Nekba a été marquée également par la projection d’un film illustrant les violations et les dépassements d’Israël contre le peuple palestinien ainsi que ses souffrances tout au long de la période de colonisation, outre les violations des droits de l’Homme et le blocus imposé à ce peuple désarmé.

A rappeler que les Palestiniens commémorent chaque 15 mai l’anniversaire de la Nekba (1948), une tragédie humanitaire marquée par l’exode des Palestiniens de 20 villes et près de 400 villages suite à la proclamation de «l’Etat d’Israël».