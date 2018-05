Relance des négociations : M. Kohler rencontre Federica Mogherini

L’Envoyé personnel du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (ONU) pour le Sahara Occidental, Horst Kohler a examiné avec la Haute Représentante de l’Union européenne (UE) pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, Federica Mogherini les efforts consentis en faveur de la reprise des négociations entre le Maroc et le Front Polisario pour résoudre le conflit du Sahara Occidental. Selon la revue sahraouie «El -Moustakbal», cette rencontre avait focalisé sur l’évolution de la question sahraouie notamment suite à la dernière résolution du Conseil de sécurité soulignant la nécessité de la relance des négociations entre le Maroc et le Front Polisario à la veille de la présentation de son rapport devant le Parlement européen mardi soir.

L’Envoyé onusien a présenté devant les deux sous-commissions des Affaires extérieures et des droits de l’homme un constat dans lequel il donné un exposée détaillé sur les derniers développements de la question sahraouie et le processus onusien de règlement du conflit au Sahara Occidental. Le Parlement européen avait tenu mardi une séance consacrée au Sahara Occidental en présence de l’Envoyé spécial du SG de l’ONU, Horst Kohler. La situation des droits de l’homme au Sahara occidental occupé inquiète les députés européens qui ont exprimé, lors de cette réunion, leurs préoccupations face aux nombreuses violations observées sur le terrain. Dans ce contexte, lors d’un échange de vues avec le président du pseudo «Conseil national marocain des droits de l’homme (CNDH)», Driss El Yazami, au Parlement européen à Bruxelles, l’eurodéputée Miranda Ana s’est dit «très préoccupée» par les «violations graves» des droits des prisonniers politiques sahraouis, notamment ceux du groupe dit de Gdeim Izik et par les disparitions forcées de Sahraouis, dont de nouveaux cas ont été signalés récemment. Rappelant les atteintes graves aux droits fondamentaux de ces prisonniers sahraouis confinés en cellule d’isolement, maltraités et torturés, la députée européenne s’est demandé si le Maroc se déciderait un jour à respecter la convention de l’ONU contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.