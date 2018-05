Les chaînes de télévision mettent le paquet : Que le spectacle commence !

Le programme spécial Ramadhan de cette année 2018 sera exclusivement algérien, ne cessent de déclarer les responsables des chaînes privées et celui de l’EPTV. Austérité budgétaire oblige, il n’y aura pas cette année de feuilletons arabes dans la grille des programme du mois de Ramadhan. A quelque chose malheur est bon dit l’adage... cela permet aux directeurs des chaînes de télévision de se rabattre uniquement sur la créativité algérienne, et cela donnera l’opportunité à nos réalisateurs et à nos actrices et acteurs de se mettre en valeur durant le Ramadhan où le spectateur algérien est rivé sur le petit écran qui diffuse le programme national. Au menu donc, des feuilletons, comme le veut la tradition, mais aussi des émissions, des documentaires, des soirées de divertissements, des émissions d’archives, de la création artistique revisitée où nous verrons avec plaisir la première génération de comédiens, les Rouiched, Keltoum, Sid Ali Kouiret, Hassen Hassani, Noria et tant d’autres artistes de la sphère nationale. Bien sûr que la grille des programmes contient aussi les fameuses caméras cachées que nous espérons meilleures cette année. Le chaâbi aura droit de cité jusqu’après l’adhan.

Chaque chaîne aura son feuilleton qui durera tout le mois de Ramadhan. «El Khawa», qui a cartonné l’année dernière, est de retour avec sa saison 2 mais sans le talentueux Hassen Kechach. Les producteurs promettent que les nouveaux comédiens tiennent la route et assureront le spectacle. La chaîne El Djazairia, avec six programmes inédits, est convaincue de réussir à attirer le spectateur algérien avec la qualité et la diversité de sa grille des programmes.

Dzair TV mise sur «Assrar», un feuilleton de 24 épisodes qui aborde plusieurs histoires de rupture. Celle d’un couple notamment. Ce feuilleton est distribué par une pléiade de comédiens dont l’inusable Aïda Guechoud, la belle et talentueuse Samia Meziane, Yasmina Abdelmoumène, Souhila Maâlem, Djazira Ould Brahim ou Amine Ikhlef. La chaîne Chourouk mise toujours sur l’excellent comédien Souileh avec un nouveau feuilleton intitulé «Raïs Corso».

Ennahar, qui fait son audience avec l’information, a jugé utile cette année de se lancer dans la production audiovisuelle avec le lancement du feuilleton en trente épisodes de «Boulegroune» où nous retrouverons l’inénarrable Kamel Bouakaz, Faouzi Saichi et Nawal Zaâtar. A l’EPTV, les téléspectateurs auront droit à une série comique intitulée «Antar Wlid Cheddad», et au feuilleton «Ennar El Barda». Il y aura aussi des émissions culinaires et autres divertissements ainsi qu’un autre feuilleton de la station régionale de Constantine «Le dernier adieu». L’EPTV propose aussi une série humoristique «Bab edechra» qui marquera notamment le retour de Biyouna. Une série de documentaires sur nos villages et dechras nous feront découvrir l’Algérie profonde comme l’annonce Toufik Kheladi, le DG de l’EPTV.

En somme, toutes les chaînes de télévisions mettent le paquet, les sponsors jouent le jeu durant ce mois de Ramadhan exceptionnellement et les pages de pub nous vanteront les mérites des produits algériens, ceux des huiles, des limonades, des cafés, des couscous mais aussi ceux du beurre, de l’argent du beurre.

Saha Ramdankoum !

Abdelkrim Tazaroute