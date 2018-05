L’Opéra d’Alger dévoile son programme du mois béni : Des soirées distinguées

L’Opéra d’Alger ne fait pas exception aux soirées ramadanesques, avec l’organisation de veillées musicales du 21 mai au 11 juin, soit jusqu’à la fin du mois de Ramadan.

Fusionnant les différents styles de musique, le programme de cette année diffère de ses précédents. Dans la perspective de dévoiler ce programme tant attendu par les habitués de l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïeh, une conférence de presse a été animée par M. Noreddine Saoudi, directeur général de l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïeh, ainsi que son directeur artistique, M. Aïssa Rahmouni. «Il s’agit d’un programme étudié en fonction de ce qui convient avec l’occasion du mois sacré», déclare M. Saoudi, qui, selon lui, «devra répondre aux attentes du public». «Les animations toucheront à tous les genres, allant du traditionnel au moderne dans toutes sa diversité, qu’elle soit de renommée mondiale ou nationale», a-t-il affirmé. Selon le premier responsable du prestigieux Opéra d’Alger, «des travaux de recherche ont été engagés pour étendre tous ce qui est créatif à travers des récitals du territoire, notamment des soirées à thèmes». Ces soirées, qui se tiendront à l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïeh, comprendront des solennités purement algéroises avec le châabi, l’andalou, le malouf, gaâdates, concerts symphoniques et des anachides qui débuteront tous à 22h. De son côté, Aissa Rahmaoui a indiqué que «le programme spécial ramdhan se veut être extraordinaire et très personnalisé». «Il est nécessaire de donner aux soirées du ramadhan un cachet très particulier», a-t-il souligné.

D’ailleurs, la première soirée est prévue pour le 21 mai, avec une qaâda châabi nommée «Bayt Oussyah», animée par de grands noms prometteurs de ce style populaire; il s’agit de Kamel Aziz et Mohamed Raoui.

La seconde soirée sera dédiée pour le continent noir. Un spectacle qui séjournera du 23 au 27 mai prochain, soit cinq soirées organisées par l’AARC pour une troupe africaine qui offrira un spectacle inouï, selon les conférenciers.

Le chant spirituel a sa part dans le programme de l’Opéra d’Alger de cette année, baptisé «Laylat Rouh El Arouah». programmée pour le 28 mai, cette soirée sera animée par une panoplie de mounchidine dont el mounchid Djelloul, Oussama Bounar, Adel Haned, Belalia Bendahiba, Nacer Mirouh, Ben Siraj Abdelhamid et l’association Tamgout.

La soirée du 31 est réservée pour le diwan pour une quâada nommée «Lemma de Béchar», une cérémonie qui sera étoilée par deux noms, à savoir Hasna Bacharia et Souad Asla. Pour le 1er juin, le public voyagera avec les mélodies du malouf tunisien avec Zied Gharsa et la musique andalouse avec Manel Gharbi.

Le public est convié les 3 et 4 juin à «Nouna Dziria» avec Noreddine Saoudi qui sera accompagné sur scène par l’orchestre symphonique de l’Opéra d’Alger sous la direction du maestro Amine Kouider lors d’un concert purement andalous. Dans un autre registre musical, Salema Kouiret retrouvera son public algérois le 5 juin alors que le mythique groupe Raina Raï partagera la scène avec Amine Chibane le 7 juin.

La soirée du 9 juin a été réservée à la «rencontre» de grands noms du style kabyle, à savoir Hassiba Amrouche et Brahim Tayeb. Le 10 juin prochain, la scène de la prestigieuse salle Boualem-Bessaïeh sera réservée pour Yasmine Ammari pour une soirée baptisée «Promesses».

La dernière soirée de ce riche programme est dédiée à Abdelkader Chaou et Salim Fergani pour un concert nommé «Sahrat El Madina». Pour rappel, tous les spectacles commenceront à partir de 22h.

Pour ce qui est du coût de la billetterie, la direction de l’Opéra d’Alger ne l’a pas encore déterminé, il sera divulgué au grand public incessamment sur le site électronique ainsi que la page facebook de l’Opéra, a conclu M. Saoudi.

Sihem Oubraham