Chan-2022 candidature : La commission ad hoc installée

Le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Monsieur Kheïreddine Zetchi, a procédé à l’installation, ce lundi 14 mai 2018, à Dely Brahim, de la commission ad hoc pour constituer le dossier de candidature de l’Algérie à l’organisation du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN-2022).

Présidée par Réda Abdouche, la commission ad hoc est composée de MM. Saâd Mohamed (SG de la FAF) Salah Bey Aboud (conseiller du président), Yacine Ould Moussa, Yazid Ouhib et Nazim Bessol.

Les membres de la commission ad hoc, après un tour de table avec le président, ont reçu chacun une copie des cahiers de charges pour l’ouverture de la candidature pour l’organisation la phase finale du CHAN-2022.

La commission prévoit de se réunir dans les prochains jours pour définir sa feuille de route et le calendrier des rencontres avec les représentants des différents ministères concernés par ce dossier. Il est à souligner que le dossier complet de la candidature doit parvenir au secrétariat général de la CAF au plus tard le 15 juillet 2018.

Selon les statuts de la Confédération africaine de football, le Comité exécutif de cette instance est en charge de l’étude des candidatures des nations pour l’organisation des phases finales des compétitions de la CAF

Enfin, c’est Monsieur le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui a donné son accord pour que notre pays présente sa candidature à l’organisation de cet événement.