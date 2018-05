Dans la lucarne : Le 21, comme porte-bonheur

Il y a des chiffres qui restent indélébiles dans l’histoire de nos clubs à travers l’histoire. L’année 1921 reste une date gravée dans la mémoire collective de tous les Mouloudéens. Elle coïncidait avec l’année de la création du club algérois qui fut par la suite l’exemple à suivre pour l’ensemble de nos clubs pour lutter, à leur façon, contre l’occupant. Pour les Abassis qui viennent de remporter, haut la main, la Coupe d’Algérie contre la JSK dans le temple du stade 5-Juillet, ils ont du attendre 27 ans, après leur premier sacre, en Coupe d’Algérie, en 1991, contre la même équipe. Les Abassis préfèrent les Canaris pour pavoiser. Chacun est considéré comme la «bête noire» de l’autre. Cela s’est vérifié par les chiffres sur le terrain et les résultats qui avaient sanctionnés leurs confrontations l’attestent avec force. Cette histoire de chiffres vient d’être vérifiée par le club le plus populaire de la ville de Cirta, le CS Constantine. L’autre équipe-idole, le MO Constantine, appartient apparemment à la classe des «riches» et des oulémas. C'est-à-dire qu’elle n’était pas accessible à tous, même si personne ne peut interdire à un supporter de soutenir et d’être un fan acharné. C’est une question d’attirance. Et là personne n’y peut rien. C’est ce qui vient d’arriver à cette ville du «vieux rocher». Elle a renoué avec les moments de football que seuls les grands derbys, comme le MOC et le CSC, avaient le secret. Constantine a été chantée par les musiciens les plus illustres, notamment El Fergani qui a donné tout sa force et sa mélodie enchanteresse du malouf et laâroubi. Il donne son cachet à Constantine par son style musical pour presque tout l’Est algérien. Sa façon de jouer avec el oud et le violon est inégalée. Ceci dit, le CSC, après 1997, date de son seul sacre en Ligue-1 —alors que le club n’était qu’amateur—, les Constantinois et leurs Sanafirs ont du attendre 21 ans après pour empocher le deuxième trophée. Il ont, en quelque sorte, imité les gars de Bel Abbès. Ils les suivent presque pas à pas, puisque l’un a remporté la Coupe et l’autre le Championnat. D’ailleurs, lors de la fameuse Super-Coupe d’Algérie, ils vont se mesurer à la «loyale» et que le meilleur l’emporte. Pour le vainqueur, ce sera, dans un tel cas de figure, un troisième triomphe suprême avec lequel il enrichira fièrement le palmarès du club. Il faut dire qu’avec le premier titre remporté par le MO Constantine en 1991 et ses trois finales de Coupe d’Algérie (1964, 1975 et 1976), la ville de Constantine a été longtemps sevrée de grands moments de football où elle planait sur le «jeu à onze» national. Voilà que ce chiffre «21» et les années d’attente viennent ainsi récompensées le dur labeur et le sérieux. Durant le présent exercice, les gars des «ponts suspendus» n’ont pas usurpé leur sacre du moins lors de la phase aller où ils s’étaient baladés presque sans concurrence. Au retour, cependant, la «machine s’est grippée» dangereusement. Cependant, ils ne disposent pas de solutions miracles pour la «remettre sur pieds» rapidement. La menace du MCA est réelle et personne ne peut le sous-estimer de l’avis même de ses supporters les plus «chauvins». Finalement, les derniers instants n’ont pas été en faveur du MCA qui avait récolté les contre-performances à la grande joie des Constantinois. Ils empochent ainsi leur deuxième titre dans leur longue histoire. C’est mérité ! Il leur appartient de le capitaliser à l’avenir. Car cette ville de Constantine ­—Krokro, Gamouh, Mébéarki, Barkat, Zefzef, Boudemagh, Abdenouri, Hanchi, Derbal, Khaine, Arama, Zoghmar, Boudersa, Fendi et autres—, a sa place parmi les meilleures formations qui demeurent l’espoir du football algérien à l’avenir. On doit puiser notre relève en équipe nationale de nos clubs d’élite. Sinon, à quoi bon parler d’élite.

Hamid Gharbi