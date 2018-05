Structures sportives de proximité : La Radieuse rend hommage au président Bouteflika

L’association Radieuse et les représentants des jeunes de 19 wilayas ont rendu un vibrant hommage au Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et ce au cours de l’ouverture d’une nouvelle structure de la Sûreté nationale, dans la commune de Sidi Bachir, et lors d’un séminaire sur le rôle des infrastructures sportives dans l’éducation de la jeunesse. Le président de l’association Radieuse, Chafi Kada, Lakhdar Belloumi, Hansal, Benzerga, Meçabih et d’autres figures sportives nationales ont rendu hommage au Président de la République, pour le grand intérêt qu’il accorde à la jeunesse depuis 1999, avec notamment la multiplication des terrains de sport de proximité au niveau des quartiers et des communes, pour lutter contre les maux sociaux, ainsi que pour la réussite de la politique de réconciliation nationale. Cette cérémonie, très applaudie, a vu la présence du wali d’Oran, Mouloud Cherifi, et des contrôleurs de la DGSN, Nouasri, Boudalia, Sifi, Bouahmed, et le président de l’APW, M. Boubakeur.