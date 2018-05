Football : Journée de formation sur le concept tactique

L'Organisation nationale des journalistes sportifs algériens (ONJSA) a organisé, hier matin à la salle des conférences de l’hôtel du 5-Juillet (Alger), dans le cadre de son programme d'activités, une journée de formation et d’information sur le thème «Le concept tactique dans le football», au profit des journalistes sportifs et consultants des différents médias (presse écrite, radio, télévision et presse électronique), dont d'anciens footballeurs, à l'image de Farid Belmelat (USMA) et Mustapha Maza (MCA).

Cette journée a été animée par M. Boualem Laroum, enseignant à l’Ecole supérieure en sciences et technologies du sport (Es/sts), ancien international et joueur du CRB et de la JSK durant les années 80, entraineur et ex-DTN à la FAF. «Nous avons présenté un cours synthétisé au profit de nos amis journalistes sportifs et autres consultants, sur un des nombreux aspects de cette discipline , à savoir le football, que nous avons intitulé ‘le concept tactique dans le football’ . Ceci pour les aider dans leurs analyses et leur permettre d'avoir les bases nécessaires pour mieux cerner et maitriser leur sujet. Ce cours que nous proposons d'une manière un peu plus détaillée aux stagiaires de niveau FAF 1, 2 et 3, a trait aux différents styles de jeu, organisation de jeu, tactique de jeu, concept et stratégie de jeu et principe de jeu», nous à déclaré le conférencier à la fin du cours qui était très enrichissant et a suscité l'engouement et l'intérêt de tous. «En toute sincérité, j'ai trouvé cette journée très intéressante et assez bénéfique. En tant qu'ancien joueur et actuellement consultant sur une chaine publique, j'ai beaucoup appris avec M. Laroum, qui a abordé un sujet très important, à savoir le concept du jeu dans le football. Ce n'était pas un cours très approfondi, mais l'ensemble des présents, consultants ou journalistes, a pu apprendre les notions de base de ce volet important, qui lui permettra de mieux présenter son analyse», nous indique Mustapha Maza à l'issue de cette journée. Dans le même sens, Farid Belmelat, visiblement très heureux de faire partie du groupe présent à tenu à poursuivre : «Personnellement, je tiens d'abord à remercier l'ONJSA pour cette initiative et M. Laroum pour son cours. Malgré ma riche carrière de footballeur, je peux vous assurer qu'il y a des choses que j'ai découvert aujourd'hui à l'occasion de cette journée de formation. Je me rends compte qu'on ne nous a pas tout appris ou qu'on n'a pas su nous expliquer le pourquoi des choses, à l'époque ou j'étais joueur. Je suis heureux d'avoir pu assister à cette formation. Cela va m'aider à donner l'information juste dans mes analyses sur le plateau, à l'avenir. C'est très important pour les téléspectateurs qui attendent toujours ce plus de la part d'un ancien joueur et consultant technique.»

À noter que cette journée de formation et d'information est la cinquième du jour, organisée par l'ONJSA, après celles organisées sur le rugby, l'arbitrage dans le football, l'escrime et les techniques de présentation et d'animation sur les plateaux de télévision.

Rédha M.