Aïn Defla et Chlef : Destruction d’une casemate et de trois bombes artisanales

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à des opérations de recherche et de ratissage menées distinctement à Jijel/5e RM, Aïn Defla et Chlef/1re RM, des détachements de l’ANP ont découvert et détruit, le 15 mai, une casemate pour terroristes, trois bombes de confection artisanale, une arme à feu, une quantité de munitions et divers objets, tandis qu’un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et un 1 chargeur garni ont été saisis à Tamanrasset/6e RM», a indiqué un communiqué du MDN. «Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l’ANP ont saisi, à Bordj Badji Mokhtar/6e RM, 10.400 litres de carburants destinés à la contrebande, alors que des Garde-côtes ont déjoué des tentatives d’émigration clandestine de 21 personnes à bord d’embarcations de construction artisanale à Béni Saf et à Oran/2e RM», a ajouté la même source.

D’autre part, des Garde-frontières ont intercepté 22 immigrants clandestins de différentes nationalités à Tlemcen/2e RM.



Reddition de deux terroristes à Tamanrasset



Deux terroristes se sont rendus, le 15 mai, aux autorités militaires à Tamanrasset/6e Région militaire. Il s'agit de «Ch. Akli», dit «Abou Saïd», qui avait rallié les groupes terroristes en 2009 et «F. El-Taher», dit «Abou Moussa"», qui avait rallié les groupes terroristes en 2015. Les deux terroristes étaient en possession de deux pistolets mitrailleurs de type kalachnikov et de deux chargeurs de munitions garnis.



Reddition d’un terroriste à Jijel



«Le terroriste F. Salah, dont la famille composée de dix membres s'est rendue le 26 avril dernier aux autorités militaires à Jijel, s'est rendu, à son tour, hier, suite à l'appel de sa famille», indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

«Dans la dynamique des efforts soutenus, fournis par les différentes unités de nos Forces armées, et suite à la reddition de la famille du terroriste F. Salah, composée de 10 membres, le 26 avril 2018 à Jijel, et en réponse à l'appel de sa famille, ledit terroriste s'est rendu aux autorités militaires de Jijel en 5e Région militaire», précise le communiqué.

«Le terroriste, F. Salah, dit Abou Oussama, qui avait rallié les groupes terroristes en 1998, avait en sa possession 1 pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, 3 chargeurs garnis et une quantité de munitions», ajoute la même source. «Cette opération ayant permis la réintégration sociale d'une famille et la neutralisation de 9 terroristes dans la région de Jijel depuis le mois d'avril, confirme la détermination et la ferme volonté des unités de l'Armée nationale populaire à débarrasser le pays des groupuscules terroristes, et l'efficience de l'approche avisée du Haut Commandement de l'ANP pour venir à bout de ce fléau», souligne le communiqué.