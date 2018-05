Bandelettes d’auto- surveillance glycémique : Aucune rupture de stock

Le président du Syndicat national algérien des pharmaciens d'officines (SNAPO), Messaoud Belambri, a démenti, hier, les informations indiquant une rupture de stock en bandelettes d'autosurveillance glycémique en Algérie. Dans une déclaration à l'APS, M. Belambri a annoncé le lancement des activités de trois opérateurs privés dans la production d'appareils et de bandelettes d'autosurveillance glycémique en Algérie, dans le cadre du partenariat avec le Japon et les États-Unis, à savoir : Biomil installé à Alger et Sétif et Diagnostic Check à Constantine. De son côté, le président de la Fédération algérienne des associations des diabétiques, Noureddine Boucetta, a appelé les pouvoirs publics à «intervenir rapidement pour répondre aux besoins des malades en appareils et bandelettes d'autosurveillance glycémique, notamment durant le mois béni». 25% des diabétiques de type 1 «ont fortement besoin de ces bandelettes, outre une grande partie des malades de type 2», a précisé M. Boucetta, dans ce sens, mettant l'accent sur «l'importance d'approvisionner le marché local en ces produits, pour éviter les ruptures». Pour sa part, le directeur général de la Pharmacie au ministère de la Santé, Hamou Hafed, a annoncé auparavant le lancement des activités de trois opérateurs privés dans la production d'appareils et de bandelettes d'autosurveillance glycémique au niveau local, et de leur commercialisation fin mars dernier. «En réponse aux demandes des investisseurs dans le domaine pharmaceutique concernant la production d'appareils et de bandelettes destinés aux diabétiques, le ministère leur assure un accompagnement dans la réalisation de ces projets», a souligné le responsable, exprimant son souhait de «parvenir à répondre à la demande nationale en ce produit, en assurant entre 11 et 12 millions de boîtes à bandelettes, pour que l'État renonce, à l'avenir, à l'importation». (APS)