Forces Navales : Inspection de la Corvette lance-missiles Raïs Hassan Barbiar

«Le Général-Major Haouli Mohamed Larbi, Commandant des Forces Navales, a procédé, au niveau de l’Amirauté, à l’inspection de la Corvette lance-missiles Raïs Hassan Barbiar, après sa participation du 29 avril au 11 mai à l’exécution de l’exercice "Phoenix Express 18", au niveau du Bassin Est de la Méditerranée.» Organisé en trois étapes, cet exercice multinational englobe des opérations d’interdiction maritimes, des exercices de recherche et de sauvetage, et vise à renforcer l’interaction navale dans les domaines du contrôle et de la sécurité maritimes, ainsi que l’échange d’expériences, a expliqué la même source. À noter qu’à travers cet exercice, le Commandement des Forces Navales a engagé, pour sa première mission à l’étranger, la Corvette lance-missiles Raïs Hassan Barbiar, construite au niveau de l’Établissement de Construction et de Réparation Navales de Mers El- Kebir en 2e Région militaire, inaugurée en date du 8 aout 2017, par le Général de Corps d’Armée Vice-Ministre de la Défense Nationale Chef d’État-Major de l’Armée nationale populaire.