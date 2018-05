Jeudi, premier jour de Ramadhan

Le mois de Ramadhan de l’année 1439 de l’hégire débutera jeudi 17 mai 2018, a annoncé, hier soir à Alger, la Commission nationale d’observation du croissant lunaire. Le croissant lunaire annonçant le début du mois béni n’a été observé nul part à travers l’ensemble du territoire national, ajoute la même source, dans un communiqué. La commission nationale d’observation du croissant lunaire, qui compte des sous-commissions à travers les 48 wilayas, est composée d’ouléma et d’experts en astronomie. Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohamed Aïssa, a, en cette occasion, félicité le peuple algérien et tous les musulmans à travers le monde.