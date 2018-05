Ligue arabe : Appel à une intervention urgente

La Ligue des États arabes a appelé, lundi, la communauté internationale à intervenir d’«urgence» pour garantir la protection du peuple palestinien.

Dans un communiqué publié à l'occasion de la commémoration du 70e anniversaire de la Nakba, la Ligue arabe a appelé la communauté internationale à intervenir immédiatement pour faire appliquer ses résolutions, en particulier celles relatives à la protection des lieux saints islamiques et chrétiens et à la protection internationale du peuple palestinien sur ses terres, notant qu'»El-Qods-Est est la capitale de l'Etat de Palestine, partie intégrante du territoire palestinien occupé en 1967, et aucune décision injuste ne saurait changer cette réalité ou entamer sa légitimité.

La Ligue a également appelé la communauté internationale et tous les pays épris de paix à faire pression sur Israël pour qu'elle mette en œuvre les résolutions de la légalité internationale et mette fin à l'occupation qui a commencé en 1967 et à ses violations contre le peuple palestinien. Le transfert de l'ambassade des Etats-Unis à El-Qods occupée, qui coïncide avec la commémoration du 70e anniversaire de la Nakba, est «une démarche provocatrice et une attaque flagrante contre les sentiments des arabes et des musulmans», souligne par ailleurs le communiqué, notant qu'il s'agit-là d'une violation «flagrante» du droit international et de la légalité, ce qui barra la route à tous les efforts internationaux visant à créer des conditions propices à la paix.

La ligue arabe a aussi condamné ''l'agression et les agissements israéliens à El-Qods, en particulier la sainte moquée d'Al-Aqsa, notamment les incursions et l'escalade dangereuse des forces de l'occupation israélienne et des bandes de colons, la profanation de la sainteté de la mosquée et l'agression de ses gardiens''.