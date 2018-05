Coopération dans le domaine juridique et judiciaire : M. Tayeb louh reçoit les ambassadeurs britannique et russe

L'Algérie et le Royaume-uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord se sont félicités, hier, des relations de coopération «distinguées» dans les domaines judiciaire et juridique, soulignant la nécessité de les renforcer, a indiqué un communiqué du ministère de la Justice.

Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh, a reçu, au siège de son département ministériel, l'ambassadeur du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Bryan Robert Lowen, avec lequel il a évoqué les relations entre les deux pays, a ajouté le communiqué.

Les discussions ont porté, en outre, sur «l'échange de visions et de points de vues, ainsi que sur les différents sujets d'intérêt commun», a conclu la source.



Le ministre s'est également entretenu avec l'ambassadeur de Russie à Alger, Igor Beliaev sur les questions de coopération bilatérale, notamment dans le domaine juridique et judiciaire.

Lors de l'audience qu'a accordée M. Louh à l'ambassadeur de Russie, les deux parties ont discuté des «questions de coopération entre les deux pays, notamment dans le domaine juridique et judiciaire» et examiné les «voies susceptibles de renforcer l'échange d'expériences concernant les questions d'intérêt commun».