Tourisme : L’appui de l’ONU sollicité

Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelkader Benmessaoud, a passé en revue, avec le Coordonnateur résident des Nations unies en Algérie, l'état des relations bilatérales, l'évaluation de la coopération en matière de tourisme et de l'artisanat, ainsi que les moyens de les renforcer, a indiqué un communiqué du ministère. Lors de cette audience, le ministre a exprimé son souhait «de renforcer les relations de coopération, à travers l'appui au programme de l'ONU lié au développement du secteur, outre la concrétisation du programme tracé entre le ministère et les organes onusiens visant à redynamiser le secteur du tourisme en Algérie». À ce titre, les discussions ont porté, également, sur «les importants axes permettant le renforcement des relations de coopération, notamment à travers l'élaboration d'une stratégie de promotion de la destination Algérie, ainsi que la création d'un label algérien». «Le suivi de la réalisation du programme de soutien aux capacités statistiques de l'Algérie, ainsi que le développement d'un système de classification des établissements hôteliers selon les normes internationales ont été réaffirmés par les deux parties», selon la même source.

De son côté, le coordonnateur onusien s'est félicité du «potentiel touristique énorme que recèle l'Algérie», la qualifiant de «carrefour de civilisations, eu égard à sa diversité culturelle qui lui a permis d'être un pôle d'excellence de tourisme durable». Il a affiché, en outre, «sa disposition à soutenir et à accompagner le secteur, afin de réaliser les objectifs tracés lui permettant de constituer un levier important à la diversification de l'économie nationale». Aussi, il a été convenu de «poursuivre les efforts et d'assurer tous les moyens permettant d'élargir les perspectives de coopération, afin de donner une impulsion au tourisme en Algérie».