Energie nucléaire : M. Guitouni rencontre le DG de la société russe ROSATOM

Le ministre de l’Energie, M. Mustapha Guitouni, a rencontré hier, en marge des travaux du 10e Forum international de l’Energie atomique (ATOMEXPO 2018) qui s’achève aujourd’hui à Sotchi (Fédération de Russie), le directeur général de la société étatique russe de l’énergie nucléaire (ROSATOM), M. Alexey Likhachev. Un communiqué du ministère indique que les entretiens ont porté sur l’état des relations de coopération entre les deux pays dans le domaine de l’énergie nucléaire et ses utilisations énergétiques et non-énergétiques à des fins pacifiques ainsi que sur les perspectives de leur développement. Pour rappel, l’ATOMEXPO est un Forum international annuel de l’industrie nucléaire mondiale regroupant les dirigeants des grandes entreprises nucléaires, des agences gouvernementales, des représentants de gouvernements, d’organisations internationales (Agence internationale de l’énergie atomique, l’Agence de l’énergie nucléaire de l’OCDE…) et des experts du domaine. Placé cette année sous le thème « Partenariat mondial - succès commun », le Forum aborde les questions les plus actuelles de l’énergie nucléaire et de ses applications énergétiques et non-énergétiques à des fins pacifiques.