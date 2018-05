Sanctions : Un match de suspension pour Casoni

L'entraîneur du MC Alger (Lige 1) , le Français Bernard Casoni, a écopé d'un match de suspension ferme pour avoir été «refoulé» lors du derby face à l'USM El-Harrach (défaite 2-0) en championnat, a annoncé ce lundi la Ligue de football professionnel (LFP) sur son site officiel. Outre cette sanction, Casoni devra s'acquitter d'une amende de 30.000 dinars. Du coup, l'ancien coach du FC Lorient (France) ne sera pas sur le banc samedi prochain lors de la réception de la JS Saoura, dans le cadre de la 30e et dernière journée de la compétition. En Ligue 2, les joueurs Keddab Chouaib (ASO Chlef) et Tchikou Mohamed (A Boussaâda) ont écopé chacun de trois matchs de suspension plus une amende de 30.000 DA pour «voie de fait». Le joueur du CABB Arreridj Niati Belqassim a été suspendu deux matchs, dont un avec sursis, plus une amende de 20.000 DA pour «comportement anti-sportif envers adversaire».