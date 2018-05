Massacres du 8 mai 1945 : Hommage aux victimes en région parisienne

Une cérémonie de recueillement en hommage aux martyrs victimes de la répression de l’armée coloniale française a été organisée, récemment, par le consulat d’Algérie à Bobigny, en partenariat avec la municipalité d’Aubervilliers de la région parisienne en France, dans le cadre de la commémoration du 73e anniversaire des massacres du 8 mai 1945. La cérémonie, coprésidée par le consul d’Algérie, Mohammed Massali, et la maire de cette municipalité, Meriem Derkaoui, a vu la présence des représentants algériens du mouvement associatif, des élus locaux, des membres du parti communiste du département de la Seine-Saint Denis, le député européen et directeur du journal L’Humanité, Patrick Le Hyaric, ainsi que le commissaire central d’Aubervilliers, Anouck Fourmigué. Après le dépôt d’une gerbe de fleurs au pied de la plaque commémorative du 8 mai 1945, le consul d’Algérie a rendu «un vibrant hommage à l’ensemble des martyrs et des combattants de la Libération nationale», s’inclinant «devant la mémoire de tous les disparus tombés au service de cette cause sacrée qui est la défense de la patrie».

Pour sa part, Mme Derkaoui, tout en rendant un hommage particulier aux victimes de la tragédie de 8 mai 1945, a mis l’accent sur «le devoir de mémoire et de vérité». Elle a de même souligné «la nécessité pour la France de reconnaitre les crimes de la colonisation à travers une loi qui rendrait officielles les déclarations, à ce sujet, du président de la République française». Elle a saisi cette opportunité pour réitérer ses condoléances aux familles des victimes de la tragédie aérienne de Boufarik.