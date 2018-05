DGSN : La couverture sécuritaire a atteint 100% à Oran

La couverture sécuritaire de la police dans la wilaya d’Oran a atteint les 100% a déclaré, hier, le représentant du général-major Abdelghani Hamel, directeur général de la Sûreté nationale, en l’occurrence M. Mohamed Sifi Naoui le directeur de l’administration générale au sein de la DGSN, et ce, au terme d’une visite de travail et d’inspection, au cours de laquelle de nombreuses nouvelles infrastructures ont été inaugurées. Dans une déclaration à la presse, le responsable a indiqué que la couverture policière à l’échelle nationale a dépassé les 80% et les efforts se poursuivent pour atteindre les 100%. Lors de cette visite le représentant du DGSN a procédé à l’inauguration de

4 nouveaux sièges de Sûreté urbaine à Ouled Tlélat, Gdyel, Haï Bouâmaa et Sidi El Bachir.

La plupart de ces structures ont été réalisées dans les nouvelles cités ayant accueilli les populations relogées dans le cadre de la lutte contre l’habitat précaire à l’exemple de Oued Tlélat, qui recense actuellement plus de 60.000 habitants et qui a bénéficié d’une sûreté de daïra et deux sûretés urbaines. Le responsable a, en outre, lancé la mise en fonction officielle d’un centre médico-social dédié au personnel du secteur. Les travaux de réhabilitation de cette structure ont été lancés en 2015 pour être réceptionnés en 2018. Le chef de la Sûreté de wilaya, le contrôleur de police, M.Salah Nouasri, a indiqué pour sa part que la wilaya d’Oran a bénéficié d’un plan de sécurisation de haut niveau, et ce, grâce aux grands efforts et soutien déployés par la DGSN à son profit et sous la direction du Président de la République

M. Abdelaziz Bouteflika.

Il ajouté, dans ce sens, que l’ensemble des engagements tenus par l’institution ont été respectés.

Amel Saher