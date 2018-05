M. Gaïd Salah à Biskra : Une « extrême importance » accordée à la formation militaire

Le général de corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, Vice-ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a mis l'accent hier à Biskra, sur l'«extrême importance» qu'il accorde à la formation militaire dans ses différentes spécialités et filières, en tant que «valeur essentielle» dans le développement de l'ANP.

Au quatrième jour de sa visite à la 4e Région militaire, le Chef d'Etat-major de l'ANP a présidé, en compagnie du général-major, Chérif Abderrezak, Commandant de la 4e Région militaire, une réunion d'orientation avec les cadres, les stagiaires et les éléments de l'école et des unités du Secteur, ainsi que les représentants des différents corps de sécurité», indique un communiqué du ministère de la Défense nationale. Lors de cette réunion, diffusée à l'ensemble des unités de la Région via visioconférence, le général de corps d'Armée «a souligné l'extrême importance qu'il accorde à la formation dans ses différentes spécialités et filières, en tant que valeur essentielle dans le développement de l'ANP, basée sur une ressource humaine possédant tous les facteurs de réussite», relève la même source. «Partant de cette optique précisément, j'insiste sur le degré de développement réalisé dans toutes les spécialités du métier militaire, et à travers toutes les composantes de nos Forces armées, afin qu'elles soient en harmonie avec les efforts consentis, les moyens mis à disposition en termes de ressources humaines et matériels et en équipements et armements, ainsi qu'avec les objectifs ambitieux et légitimes tracés, qui visent, dans leur ensemble, l'acquisition de tous les éléments de la puissance militaire, conformément à la stratégie globale adoptée ces dernières années», a affirmé le vice-ministre de la Défense nationale. «Une stratégie que nous voulons rationnelle et raisonnable, en adéquation avec nos capacités propres à la concrétiser sur le terrain d'une part, et avec nos aptitudes à faire face aux divers défis possibles et éventuels, qui marquent le monde d'aujourd'hui, de l'autre», a-t-il soutenu. «Ces défis ne pourront constituer pour nous, grâce à la volonté d'Allah le Tout-Puissant, des variables incertaines, car nous avons eu une perspective avisée sur les situations pouvant survenir et contre lesquelles nous avons engagé des moyens efficaces, fondés sur notre foi en Allah le Tout-Puissant, et je le redis encore une fois devant vous, dont l'essence est une composante humaine déterminée à rehausser au plus haut échelon les capacités de l'ANP, digne héritière de l'Armée de libération nationale (ALN)», a expliqué le chef d'Etat-major de l'ANP. Pour le général de corps d'Armée, «tel est l'objectif le plus noble, pour lequel le Haut Commandement de l'ANP œuvre, grâce à la volonté d'Allah le Tout-Puissant, et appuyé par les orientations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, afin de faire aboutir tous les facteurs et les éléments à même d'élever nos Forces armées aux rangs les plus prestigieux et leur permettre d'atteindre la finalité ultime, qui n'est autre que de servir l'Algérie et préserver sa sécurité et sa stabilité». Le général de corps d'Armée «a rappelé, en outre, le lien solide entre le peuple algérien et son armée, faisant ressortir les différentes images de synergie et de cohésion exprimées par son peuple. Ce soutien dont l'impact positif motive les éléments de nos Forces armées pour aller de l'avant en quête des rangs prestigieux qui leur reviennent et que l'Algérie mérite», souligne le communiqué. «La reconnaissance de ce progrès qualitatif, qui distingue les aptitudes au combat de notre armée aujourd'hui, ne peut être mieux exprimée que par les sentiments fervents, profonds et spontanés de son peuple, faisant à la fois la grande fierté des éléments de l'ANP et leur requérant plus de responsabilités», a fait valoir le chef d'Etat-major de l'ANP. «Des sentiments qui leur donnent force et détermination, les motivent toujours davantage à ne ménager aucun effort, afin de raffermir ce lien sacré entre le peuple et son armée. Un lien qui se consolide d'année en année, et avec lequel les tenants de la sécurité, de la paix et de la quiétude continuent de préserver la digne terre de l'Algérie», a-t-il dit. «Nous savons naturellement que ce qui lie le peuple et son armée, ce sont les sentiments sincères, nobles et spontanés, dont le sens a été gravé à travers l'histoire, et la symbolique se manifeste à diverses occasions, à travers lesquelles se sont constituées cette union, cette affection et cette confiance mutuelle et permanente entre le peuple et son armée», a-t-il fait observer. «Telles sont les sources de la persévérance faisant la force de l'ANP, digne héritière de l'ALN, et son arme morale déterminant, avec laquelle grandissent sa volonté et sa ferme résolution à aller de l'avant pour atteindre les rangs qui lui reviennent et que l'Algérie mérite», a indiqué le général de corps d'Armée.

À l'entame de sa visite, ce dernier a inspecté le projet de réalisation d'un centre de repos et de cure thermale à Hamam Essalihine, dans la wilaya de Biskra, et dont la pierre angulaire a été posée le 25 octobre 2017. Il s'est également enquis de l'état d'avancement des travaux de réalisation de cet important projet social et a instruit la structure chargée de sa réalisation d'accélérer sa concrétisation dans les délais impartis. À l'Ecole supérieure des troupes spéciales à Biskra et dans le contexte de la concrétisation du programme annuel de formation et de préparation au combat, le général de corps d'Armée «a suivi le déroulement d'un exercice exécuté par les élèves de l'école, intitulé «un détachement des troupes spéciales lors d'une opération d'assaut et de destruction d'un poste de commandement d'une unité ennemie et la capture de son chef». L'exercice a été marqué par la rapidité d'exécution de ce genre d'actions de combat qui exigent une haute précision et un grand professionnalisme, confirmant le haut niveau atteint en matières de formation et d'instruction dispensées aux élèves et stagiaires par cette prestigieuse école, et ce, dans le but d'optimiser les capacités, les potentiels et la disponibilité des éléments des troupes spéciales afin d'accomplir les différentes missions, de jour comme de nuit, et dans toutes les conditions et circonstances». «Les stagiaires et les personnels de l'Ecole supérieure des troupes spéciales, ainsi que les éléments des unités de la Région ont exprimé, dans leurs interventions, leur foi en la noblesse des missions qu’ils accomplissent au service de leur Patrie et leur peuple», ajoute la même source.